O Al-Ahli, da Arábia Saudita, colocou um novo sonho em sua trajetória: conquistar mais um título, às custas de seu rival tradicional, o Al-Nassr.

O Al-Ahli conquistou três títulos nas duas últimas temporadas: um título da Supercopa da Arábia Saudita e dois títulos da Liga dos Campeões da Ásia, o último deles em abril passado, contra o Machida Zelvia, do Japão.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” revelou um novo título com o qual o Al-Ahli sonha em conquistar: a Supercopa da Ásia.

O Al-Ahli consultou a Confederação Asiática de Futebol (AFC) sobre a possibilidade de realizar uma partida da Supercopa Asiática contra o time japonês Gamba Osaka, que conquistou o título da Liga dos Campeões da Ásia 2 ao derrotar o Al-Nassr.

No entanto, a Confederação Asiática respondeu verbalmente à consulta do Al-Ahli com uma recusa, alegando a falta de orçamento destinado à realização do torneio no futuro próximo.

Esta não foi a primeira vez que se falou sobre a Supercopa Asiática, já que reportagens anteriores indicavam que a federação continental estava considerando realizá-la após a conquista do título de campeão pelo Al-Ahli na temporada passada também.

Vale lembrar que a Supercopa Asiática foi disputada pela primeira vez em 1995, antes de ser suspensa após a edição de 2002. O Al-Hilal é o time com mais títulos, com duas conquistas, empatado com o Suwon Samsung Bluewings, da Coreia do Sul.