Uma partida que começou como se já tivesse terminado cedo e que, nos minutos finais, se transformou em um dos confrontos mais loucos e emocionantes, depois que a seleção da Indonésia viveu uma noite excepcional diante de Bangladesh, com 11 gols e reviravoltas dramáticas que se estenderam até os últimos instantes, encerrando-se com a vitória dos donos da casa por 9 a 2 e a classificação para a final da Copa da ASEAN.

A seleção da Indonésia entrou na partida sabendo que precisava de uma vitória expressiva para garantir a liderança do grupo e superar a Malásia, e Mitchell Beker roubou a cena cedo, ao marcar cinco gols históricos, conduzindo os donos da casa a um primeiro tempo arrasador que terminou com a Indonésia na frente por 6 a 1, em meio a grandes comemorações nas arquibancadas do estádio Gelora Bung Karno.

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Mas o roteiro mudou completamente após o intervalo, depois que o ritmo ofensivo da Indonésia diminuiu, enquanto a Malásia continuava a marcar em seu jogo contra Singapura até chegar ao sexto gol, deixando a liderança do grupo ameaçada, antes que Bangladesh aumentasse a tensão dos donos da casa ao marcar seu segundo gol aos 91 minutos, em meio a um clima de silêncio e perplexidade nas arquibancadas.

E enquanto a Indonésia se aproximava de perder a liderança nos instantes finais, começou um dos finais mais estranhos de partidas, depois que o árbitro marcou acréscimos que se estenderam por minutos adicionais, levando os donos da casa a voltarem ao ataque em busca de novos gols que lhes devolvessem a vantagem no saldo de gols.

Aos 96 minutos, surgiu Kevin Diks para marcar o oitavo gol da Indonésia e devolver a vida às arquibancadas de Jacarta, antes que Mitchell Beker voltasse apenas um minuto depois para completar seu quinto gol e marcar o nono, fazendo as arquibancadas explodirem de alegria após um roteiro que não era fácil de imaginar poucos minutos antes.

E assim os minutos finais do confronto entre Indonésia e Bangladesh se transformaram em um verdadeiro palco de loucura futebolística, depois que a torcida passou da comemoração da vitória ao medo de perder a liderança, para então voltar a comemorar novamente com dois gols em poucos minutos, encerrando a partida com o placar de 9 a 2 e garantindo à Indonésia sua vaga na final, em um dos finais mais dramáticos da história do torneio.