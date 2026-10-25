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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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A remontada da Inter traz de volta à tona um número histórico

Inter de Milão x Fiorentina
Inter de Milão
Fiorentina
Campeonato Italiano
Itália

Os Nerazzurri recusam-se a desistir

A Inter de Milão protagonizou uma virada dramática ao reverter a desvantagem diante da Fiorentina em vitória por 2 a 1, depois que Marcus Thuram marcou o gol de empate aos 90 minutos, e em seguida Piotr Zielinski decidiu o confronto em cobrança de pênalti aos 98 minutos, pela oitava rodada do Campeonato Italiano, na tarde deste domingo.

Com esse triunfo, a Inter repetiu um feito raro em sua história no campeonato, pois conseguiu pela terceira vez reverter uma desvantagem por um gol em vitória após marcar dois gols a partir dos 90 minutos, de acordo com as estatísticas da Opta.

O time preto e azul já havia protagonizado uma virada semelhante diante do Cesena em 30 de abril de 2011, com os dois gols de Giampaolo Pazzini, e contra a Sampdoria em 9 de janeiro de 2005, com dois gols de Christian Vieri e Álvaro Recoba.

A Inter conseguiu se manter na liderança da classificação após elevar seu total para 22 pontos, à frente da Lazio pelo saldo de gols, enquanto a Fiorentina estacionou nos 4 pontos, na décima oitava colocação.

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