A Red Bull vai trazer de volta um velho conhecido? Candidato surpreendente é cogitado como sucessor de Max Verstappen

Na reformulação do cockpit em caso de saída do tetracampeão mundial, o ex-piloto Ralf Schumacher colocou o piloto da Williams Carlos Sainz em pauta.

"Na Williams há faíscas", comentou Schumacher sobre as recentes reportagens da imprensa, segundo as quais o espanhol de 31 anos teria recusado uma oferta altamente lucrativa de seu atual empregador para renovar o contrato. O vínculo de Sainz com a tradicional equipe britânica expira no fim de 2026 e, segundo se comenta, a Williams teria oferecido 30 milhões de euros por sua assinatura em um novo contrato.

De fato, Sainz vinha se mostrando cada vez mais insatisfeito ultimamente com o desempenho do carro deste ano. Em vez de poder brigar por vitórias e pódios, a Williams tem grandes problemas para colocar os dois carros regularmente na zona de pontuação. Após 11 etapas do Mundial, a equipe ocupa um decepcionante nono lugar, com apenas 11 pontos somados.

"O carro deste ano ficou abaixo do seu potencial e ficou muito longe das nossas expectativas por muitos motivos diferentes", explicou Sainz e disse, ao ser questionado sobre seu futuro: "Preciso reajustar minha forma de pensar para ter uma ideia de onde estarei em três ou quatro anos. Mas sigo confiante no caminho e no projeto."

Schumacher também não poupa críticas ao desempenho da tradicional equipe até aqui. "A equipe cometeu um erro enorme com o carro. Também Vowles (chefe de equipe James Vowles; nota da redação), que pela primeira vez pôde construir completamente um carro com sua equipe sob o novo regulamento. Vowles aparentemente não se estruturou direito. Com certeza também há problemas por lá."

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Oscar Piastri também é um candidato na Red Bull?

Segundo Schumacher, uma saída para Sainz desse impasse poderia ser a Red Bull. Por lá, Verstappen parece cada vez mais flertar com uma despedida, seja para assinar com outra equipe ou até mesmo possivelmente deixar a Fórmula 1 de vez.

Sainz, que conhece muito bem a Red Bull de sua época como piloto júnior e titular da antiga equipe B Toro Rosso, poderia então assumir um cockpit que ficasse vago. "Ao que parece, ele recusou uma oferta da Williams. Isso tem a ver com o fato de Max Verstappen poder deixar a Red Bull?", especulou Schumacher.

Além de Sainz, Oscar Piastri também foi citado repetidamente como um potencial candidato, caso a Red Bull realmente perca Verstappen. Por meio de seu empresário Mark Webber, ex-companheiro de equipe de Sebastian Vettel, o jovem australiano mantém bons contatos com a equipe austro-britânica.