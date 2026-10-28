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Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
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A quinta vítima: a maldição da derrota para o Al-Hilal continua a perseguir o Al-Qadsiah

Al Hilal
Al-Riyadh x Al Qadsiah
Al-Riyadh
Al Qadsiah
Campeonato Saudita
N. Nandez
Arábia Saudita
Uruguai

O time de Sharqia sofre

As derrotas continuaram a perseguir o Al-Qadsiah, após o emocionante revés sofrido diante do Al-Hilal pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Qadsiah perdeu para o Al-Hilal pelo placar de 3 a 2, na partida que reuniu as duas equipes na última sexta-feira, no estádio Kingdom Arena, pela décima primeira rodada da Liga Roshn.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que essa partida provocará a ausência do meio-campista uruguaio Nahitan Nández no Al-Qadsiah durante o próximo jogo contra o Al-Riyadh, após ter sofrido uma lesão diante do "Al-Zaeem".

A equipe de Al-Sharqiya visita o Al-Riyadh nesta quinta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita, pela décima segunda rodada da Liga Roshn.

Nández será o quinto desfalque do Al-Qadsiah na partida contra o Al-Riyadh, após o zagueiro espanhol Nacho Fernández, que está ausente por falta de condições físicas, além do zagueiro marfinense Ali Diabaté e do ponta Haitham Asiri.

Também estará ausente Ahmed Al-Sayahi, que também sofreu uma lesão durante o confronto com o Al-Sadd do Catar, na última segunda-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League da Ásia Elite.

Vale lembrar que a derrota para o Al-Hilal custou ao Al-Qadsiah a liderança da Liga Roshn, caindo para a terceira posição com 25 pontos, atrás do Al-Nassr no saldo de gols, segundo colocado, e dois pontos atrás do Al-Hilal, que assumiu o topo.

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