As derrotas continuaram a perseguir o Al-Qadsiah, após o emocionante revés sofrido diante do Al-Hilal pela Liga Roshn Saudita.
O Al-Qadsiah perdeu para o Al-Hilal pelo placar de 3 a 2, na partida que reuniu as duas equipes na última sexta-feira, no estádio Kingdom Arena, pela décima primeira rodada da Liga Roshn.
O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que essa partida provocará a ausência do meio-campista uruguaio Nahitan Nández no Al-Qadsiah durante o próximo jogo contra o Al-Riyadh, após ter sofrido uma lesão diante do "Al-Zaeem".
A equipe de Al-Sharqiya visita o Al-Riyadh nesta quinta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita, pela décima segunda rodada da Liga Roshn.
Nández será o quinto desfalque do Al-Qadsiah na partida contra o Al-Riyadh, após o zagueiro espanhol Nacho Fernández, que está ausente por falta de condições físicas, além do zagueiro marfinense Ali Diabaté e do ponta Haitham Asiri.
Também estará ausente Ahmed Al-Sayahi, que também sofreu uma lesão durante o confronto com o Al-Sadd do Catar, na última segunda-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League da Ásia Elite.
Vale lembrar que a derrota para o Al-Hilal custou ao Al-Qadsiah a liderança da Liga Roshn, caindo para a terceira posição com 25 pontos, atrás do Al-Nassr no saldo de gols, segundo colocado, e dois pontos atrás do Al-Hilal, que assumiu o topo.