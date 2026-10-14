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Ahmed Mansy
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A quinta estação: Al Shamal do Catar anuncia a contratação de Riyad Mahrez

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O astro argelino se junta ao seu novo clube

O Al Shamal, do Catar, anunciou a contratação do argelino Riyad Mahrez, ex-estrela do Al Ahli da Arábia Saudita, que passa a ser oficialmente jogador do clube.

O Al Shamal publicou um vídeo em sua conta oficial no "X", no qual exibiu alguns dos gols marcados pelo astro argelino com a camisa da seleção de seu país e do Manchester City.

O clube catari comentou o vídeo com a seguinte mensagem: "Sua canhota fez história, e nossa ambição escreve o próximo capítulo. Riyad Mahrez com as cores do Al Shamal".

O astro argelino vai se juntar ao Al Shamal de forma gratuita, em uma transferência livre, depois que o Al Ahli rescindiu seu contrato ao fim da temporada passada.

O Al Shamal será o quinto clube profissional na carreira de Riyad Mahrez, depois do francês Le Havre, onde começou sua trajetória, Leicester City e Manchester City, no Campeonato Inglês, além do Al Ahli.

Ao longo dessa carreira histórica, o jogador de 35 anos conquistou diversos títulos de destaque, com o Campeonato Inglês em cinco oportunidades à frente — entre eles o título histórico com o Leicester City —, além de uma Liga dos Campeões da Europa e duas Ligas dos Campeões da Ásia de Elite.

Mahrez voltará a disputar a competição asiática que venceu nas duas últimas edições com o Al Ahli e, inclusive, enfrentará seu antigo clube no dia 23 de novembro, na quinta rodada da fase de liga.

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