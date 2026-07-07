A queima da bandeira do Marrocos e a agressão a crianças desencadeiam uma crise diplomática antes do confronto com a França

A alegria pela vitória da seleção marroquina sobre o Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 mal havia se completado quando as ruas do subúrbio francês de Saint-Denis se transformaram em um cenário de grave tensão.

Enquanto a torcida marroquina comemorava, torcedores argelinos queimaram a bandeira marroquina em público e dirigiram agressões verbais e tentativas de intimidação a mulheres que vestiam a camisa da seleção acompanhadas de seus filhos, em cenas descritas pelo comunicado oficial como “perigosas e vergonhosas”.

O incidente, documentado por vídeos que se espalharam amplamente nas redes sociais, levou a Embaixada do Marrocos em Paris a agir imediatamente, apresentando uma queixa oficial sob a acusação de “desrespeito à bandeira e incitação ao ódio”.

Detalhes da noite sombria em “Quartier Chemin”

O incidente ocorreu no bairro “Quartier Chemin”, localizado entre os municípios de Aubervilliers e Pontoise, após o término da partida entre Marrocos e o Canadá.

A Embaixada do Marrocos esclareceu, em comunicado veemente: “Vários relatos documentados e confirmados indicam que indivíduos rasgaram a bandeira do Reino do Marrocos e a queimaram publicamente, enquanto entoavam slogans que revelavam suas origens argelinas”.

As provocações não se limitaram à queima da bandeira. O comunicado acrescentou: “Outras imagens de vídeo mostram mulheres vestindo camisetas da seleção marroquina, acompanhadas de crianças pequenas, sendo alvo de insultos verbais e tentativas de intimidação por parte das mesmas pessoas”.

A embaixada entra em ação... e apela à calma antes do confronto contra a França

Em meio ao aumento da tensão e à divulgação de vídeos que mostram torcedores marroquinos buscando responder às provocações, a missão diplomática marroquina optou pela via legal e pela acalmia.

E concluiu seu comunicado com uma mensagem clara: “Os eventos esportivos devem continuar sendo momentos de alegria, união e respeito mútuo. Em hipótese alguma devem ser explorados, manipulados ou usados como pretexto para insultos, provocações, ofensas verbais, vandalismo ou comportamentos repugnantes que visem uma comunidade, uma nacionalidade ou símbolos de um Estado.”

Essa escalada ocorre poucos dias antes do esperado confronto entre a seleção marroquina e a francesa, na próxima quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, na cidade de Foxborough, perto de Boston, às 22h, horário da França.