A punição exemplar de Ten Hag aos jogadores do Manchester United após 7 a 0 para o Liverpool

Os Red Devils sofreram a maior derrota de sua história em clássicos contra o maior rival

Os jogadores do Manchester United receberam uma sonora bronca do técnico Erik Ten Hag, acompanhada de castigos morais aplicados pelo holandês, após a humilhante derrota por 7 a 0 para o Liverpool em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Inglês 2022/23.

Segundo noticiado pelo jornal The Mirror, um furioso Ten Hag disse aos seus jogadores que eles tinham sorte de voltarem para Manchester no ônibus do clube, ao invés de fazerem o caminho de volta para casa junto dos torcedores que testemunharam o vexame. Além disso, o holandês prometeu que uma eventual próxima derrota tão pesada o forçaria a colocar o time profissional para treinar contra a equipe sub-21.

Erik Ten Hag também prometeu uma presença maior do psicólogo do clube, Rainier Koers, para ajudar os atletas a lidarem com a maior derrota já sofrida frente o maior rival. E foi dentro deste lado psicológico que o treinador dos Red Devils aplicou um outro castigo: ouvir as comemorações do Liverpool.

Um dia após a derrota, Ten Hag fez os seus jogadores escutarem, em silêncio, aos áudios das comemorações empolgantes que ecoaram no vestiário dos jogadores do Liverpool após a goleada.