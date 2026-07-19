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spain argentinaGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

A provável escalação para a final da Copa do Mundo: estabilidade na seleção espanhola... e uma mudança na escalação da Argentina

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
L. Yamal
L. de la Fuente
Espanha
Argentina
EUA

Scaloni e De la Fuente mobilizam suas forças

Os olhares estão voltados para o estádio “MetLife”, em Nova Jersey, que sediará a final da Copa do Mundo de 2026 entre a Argentina e a Espanha, neste domingo, em um confronto muito aguardado que reunirá a atual campeã mundial e a campeã da Europa.

Com o apito inicial se aproximando, as escalações começam a se definir, e espera-se que os técnicos, Lionel Scaloni (Argentina) e Luis de la Fuente (Espanha), contem com os mesmos jogadores que levaram as seleções até a final.

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De acordo com o jornal catalão “Sport”, espera-se que as duas seleções entrem em campo com as seguintes formações:

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Espanha:

  • Goleiro: Unai Simón.
  • Defesa: Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.
  • Meio-campo: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo.
  • Ataque: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena.

Argentina:

  • Goleiro: Emiliano Martínez.
  • Defesa: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.
  • Meio-campo: Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister.
  • Ataque: Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julián Álvarez.

Dessa forma, o jornal espanhol prevê que De la Fuente mantenha a escalação titular que venceu a França (2 a 0), enquanto Scaloni fará uma única alteração: colocar Gonzalo Montiel na lateral-direita, no lugar de seu companheiro Nahuel Molina.

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