Os olhares estão voltados para o estádio “MetLife”, em Nova Jersey, que sediará a final da Copa do Mundo de 2026 entre a Argentina e a Espanha, neste domingo, em um confronto muito aguardado que reunirá a atual campeã mundial e a campeã da Europa.
Com o apito inicial se aproximando, as escalações começam a se definir, e espera-se que os técnicos, Lionel Scaloni (Argentina) e Luis de la Fuente (Espanha), contem com os mesmos jogadores que levaram as seleções até a final.
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De acordo com o jornal catalão “Sport”, espera-se que as duas seleções entrem em campo com as seguintes formações:
Espanha:
- Goleiro: Unai Simón.
- Defesa: Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.
- Meio-campo: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo.
- Ataque: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena.
Argentina:
- Goleiro: Emiliano Martínez.
- Defesa: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.
- Meio-campo: Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister.
- Ataque: Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julián Álvarez.
Dessa forma, o jornal espanhol prevê que De la Fuente mantenha a escalação titular que venceu a França (2 a 0), enquanto Scaloni fará uma única alteração: colocar Gonzalo Montiel na lateral-direita, no lugar de seu companheiro Nahuel Molina.