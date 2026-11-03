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Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy
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A primeira vítima do adiamento: a Copa da Ásia encerra a trajetória de Cannavaro no Uzbequistão

Asian Cup
F. Cannavaro
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A jornada do técnico italiano termina rapidamente

Tudo indica que o italiano Fabio Cannavaro, treinador da seleção do Uzbequistão, será a primeira vítima da decisão de adiar a Copa da Ásia de 2027, na Arábia Saudita.

A Confederação Asiática de Futebol anunciou nesta terça-feira o adiamento da Copa da Ásia, que estava marcada para começar em janeiro de 2027, passando a ser disputada a partir de dezembro do mesmo ano.

O jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou que Cannavaro pode decidir deixar o cargo de treinador da seleção uzbeque após o adiamento do torneio asiático.

O técnico italiano assumiu o comando do Uzbequistão desde outubro do ano passado e disputou com a equipe a Copa do Mundo de 2026, mas perdeu as três partidas da fase de grupos contra Colômbia, Portugal e República Democrática do Congo.

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O próximo desafio de Cannavaro seria comandar a seleção uzbeque na Copa da Ásia de 2027, onde o sorteio o colocou em um grupo equilibrado ao lado das seleções de Jordânia, Coreia do Norte e Bahrein.

Com o adiamento das competições do torneio asiático, a seleção do Uzbequistão não tem mais nenhuma partida oficial nos próximos meses, o que pode levar Cannavaro a deixar o comando.

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