Hansi Flick, técnico do Barcelona, não tentou buscar desculpas após a derrota para o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, mas sim fez uma confissão surpreendente.

O Barcelona lutou por suas chances até a parte final do segundo tempo, mas o Paris Saint-Germain conseguiu arrancar uma vitória preciosa por 4 a 2 na partida realizada na noite desta terça-feira no estádio Parc des Princes, no grande confronto da terceira rodada da fase de liga do torneio continental.

O Barça sofreu sua primeira derrota na temporada em todas as competições, depois de ter obtido aproveitamento perfeito nos primeiros 11 jogos.

Mas o time catalão tem pela frente o jogo mais forte da temporada contra o Real Madrid, no próximo domingo, no clássico de LaLiga.

E, após a partida contra o Paris Saint-Germain, Flick reconheceu o mérito do gigante francês em vencer sua equipe.

Ele disse, em declarações após o jogo destacadas pelo jornal espanhol AS: "Foi uma partida excelente das duas equipes, mas o Paris Saint-Germain provou ser melhor do que nós".

Sobre a atuação do Barcelona no segundo tempo, o treinador alemão apontou o perigo das transições ofensivas que o Paris possui, explicando que sua equipe sofreu fisicamente durante os minutos finais.

E acrescentou: "O Paris tem grande qualidade nas transições, além disso não estávamos em nossa melhor forma física durante os últimos 10 minutos. Isso não é uma desculpa, mas não tivemos a melhor preparação para esta partida".

Flick enfatizou a necessidade de rever o que aconteceu, dizendo que a equipe precisa analisar a atuação, trabalhar na correção dos erros e apresentar um nível melhor nas próximas partidas.

Lesão de Olmo gera preocupação

O técnico do Barcelona abordou a situação de Dani Olmo, que sofreu uma pancada durante a partida e sentiu dor, afirmando que determinar a natureza da lesão exige esperar.

Flick disse: "Olmo levou uma pancada e sentiu dor, e temos que esperar".

O treinador alemão não forneceu detalhes adicionais sobre a gravidade da lesão ou o tempo provável de ausência do jogador, à espera de que sua situação fique clara.

Elogio especial a Xavi Espart

Por outro lado, Flick fez questão de elogiar o nível apresentado pelo jovem Xavi Espart, depois de ter recebido a oportunidade de atuar diante de uma das mais fortes equipes europeias.

O treinador alemão disse: "Ele fez uma partida excelente, e é impressionante o que apresenta toda vez que joga".