A primeira contratação do PSV para a janela de transferências de verão está praticamente fechada

Niek Schiks será emprestado pelo PSV ao RKC Waalwijk na próxima temporada. É o que informa a revista Voetbal International. Além disso, o contrato do goleiro de 22 anos, válido até 2027, será renovado em Eindhoven.

A transferência por empréstimo de Schiks não é uma surpresa total. Já em março, o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin informou que ele era alvo de forte interesse do time de Waalwijk. Agora, parece que isso realmente vai acontecer.

Schiks passou pelas categorias de base do campeão nacional e, nos últimos quatro anos, tem defendido regularmente a meta da equipe sub-21, pela qual defendeu o gol 20 vezes na última temporada.

Devido às lesões de Matej Kovár e Nick Olij, o goleiro fez sua estreia na equipe principal em 8 de fevereiro, na vitória sobre o FC Groningen (1 a 2). Schiks também defendeu o gol na partida contra o FC Volendam, que terminou com uma derrota por 2 a 1.

A chegada de um novo goleiro é extremamente necessária no RKC. Yanick van Osch, Tom Bramel e Luuk Vogels têm, todos, contrato prestes a expirar.

No sexto colocado da última temporada da Keuken Kampioen Divisie, Schiks terá que disputar a vaga principalmente com Mark Spenkelink. Este último foi o goleiro titular do RKC na última temporada.

Com esta transferência temporária, Schiks segue os passos de Jeroen Zoet e Jesper Uneken, entre outros. Eles também foram emprestados pelo PSV ao RKC.