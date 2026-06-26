Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

A presença de uma estrela árabe... A disputa pela Chuteira de Ouro na Copa do Mundo esquenta

Copa do Mundo
L. Messi
K. Mbappe
O. Dembele
Vinicius Junior
E. Haaland
D. Undav
I. Sarr
I. Saibari
M. Cunha
J. David
Argentina
França
Brasil
Noruega
Alemanha
Senegal
Marrocos
Argentina
França
Brasil
Noruega
Alemanha
Senegal
Marrocos
Canadá

Grande brilho das estrelas

A disputa pelo prêmio Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 está acirrada, com o brilho das maiores estrelas do futebol mundial. O argentino Lionel Messi lidera a classificação com 5 gols marcados em apenas duas rodadas, colocando-se na frente na corrida pelo prestigioso prêmio concedido ao artilheiro do torneio.

Messi é seguido por quatro astros internacionais, cada um com quatro gols: o francês Kylian Mbappé (com duas assistências), seu compatriota Ousmane Dembélé (uma assistência), o brasileiro Vinícius Júnior (uma assistência), e o norueguês Erling Haaland (sem assistências), sabendo-se que o quarteto disputou uma partida a mais do que o capitão da Argentina.

Mbappé sonha em fazer história nesta edição, pois busca se tornar o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a conquistar a Chuteira de Ouro duas vezes, após ter sido coroado com o prêmio na Copa do Mundo do Catar em 2022 — uma conquista que não ocorre desde o início do torneio, em 1930.

O prêmio Chuteira de Ouro é considerado um dos prêmios individuais de maior destaque concedidos pela FIFA ao final da competição, ao lado dos prêmios de Melhor Jogador e Melhor Jogador Jovem, o que faz com que a disputa pela liderança da artilharia seja o centro das atenções dos torcedores em todo o mundo.

A classificação atual dos 12 principais jogadores na disputa pela Chuteira de Ouro é a seguinte:

1. Lionel Messi (Argentina) – 5 gols – 0 assistências

2. Kylian Mbappé (França) – 4 gols – 2 assistências

3. Ousmane Dembélé (França) – 4 gols – 1 assistência

4. Vinícius Júnior (Brasil) – 4 gols – 1 assistência

5. Erling Haaland (Noruega) – 4 gols – 0 assistências

6. Deniz Undav (Alemanha) – 3 gols – 2 assistências

7. Johan Manzambi (Suíça) - 3 gols - 1 assistência

8. Ismaïla Sarr (Senegal) - 3 gols - 1 assistência

9. Jonathan David (Canadá) - 3 gols - 0 assistências

10. Ismael Al-Sibari (Marrocos) - 3 gols - 0 assistências

11. Mateus Konha (Brasil) - 3 gols - 0 assistências

12. Brian Proby (Holanda) - 3 gols - 0 assistências

Publicidade