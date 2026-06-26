A presença de uma estrela árabe... A disputa pela Chuteira de Ouro na Copa do Mundo esquenta

A disputa pelo prêmio Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 está acirrada, com o brilho das maiores estrelas do futebol mundial. O argentino Lionel Messi lidera a classificação com 5 gols marcados em apenas duas rodadas, colocando-se na frente na corrida pelo prestigioso prêmio concedido ao artilheiro do torneio.
Messi é seguido por quatro astros internacionais, cada um com quatro gols: o francês Kylian Mbappé (com duas assistências), seu compatriota Ousmane Dembélé (uma assistência), o brasileiro Vinícius Júnior (uma assistência), e o norueguês Erling Haaland (sem assistências), sabendo-se que o quarteto disputou uma partida a mais do que o capitão da Argentina.
Mbappé sonha em fazer história nesta edição, pois busca se tornar o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a conquistar a Chuteira de Ouro duas vezes, após ter sido coroado com o prêmio na Copa do Mundo do Catar em 2022 — uma conquista que não ocorre desde o início do torneio, em 1930.
O prêmio Chuteira de Ouro é considerado um dos prêmios individuais de maior destaque concedidos pela FIFA ao final da competição, ao lado dos prêmios de Melhor Jogador e Melhor Jogador Jovem, o que faz com que a disputa pela liderança da artilharia seja o centro das atenções dos torcedores em todo o mundo.
A classificação atual dos 12 principais jogadores na disputa pela Chuteira de Ouro é a seguinte:
1. Lionel Messi (Argentina) – 5 gols – 0 assistências
2. Kylian Mbappé (França) – 4 gols – 2 assistências
3. Ousmane Dembélé (França) – 4 gols – 1 assistência
4. Vinícius Júnior (Brasil) – 4 gols – 1 assistência
5. Erling Haaland (Noruega) – 4 gols – 0 assistências
6. Deniz Undav (Alemanha) – 3 gols – 2 assistências
7. Johan Manzambi (Suíça) - 3 gols - 1 assistência
8. Ismaïla Sarr (Senegal) - 3 gols - 1 assistência
9. Jonathan David (Canadá) - 3 gols - 0 assistências
10. Ismael Al-Sibari (Marrocos) - 3 gols - 0 assistências
11. Mateus Konha (Brasil) - 3 gols - 0 assistências
12. Brian Proby (Holanda) - 3 gols - 0 assistências