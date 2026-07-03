A polícia de Dallas revela o motivo da discussão entre Ibrahim Hassan e um dos policiais

Um vídeo que mostra uma discussão entre um policial da cidade de Dallas, nos Estados Unidos, e o técnico da seleção egípcia, Ibrahim Hassan, viralizou, poucas horas antes do confronto dos “Faraós” contra a Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcado para esta noite de sexta-feira no estádio de Dallas.

De acordo com o jornal americano “Dallas Observer”, o incidente ocorreu no saguão do hotel “Westin”, em Dallas, onde a delegação da seleção egípcia está hospedada.

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Com o agravamento da situação, outro policial interveio para afastar as pessoas do local da discussão, antes que o clima se acalmasse gradualmente no final do vídeo, quando vários membros da delegação egípcia apareceram conversando com o policial, enquanto um deles colocava o braço em volta dele na tentativa de acalmar os ânimos.

Por sua vez, a polícia de Dallas confirmou ter atendido a uma chamada da segurança do hotel.

Um porta-voz da polícia disse ao jornal “Dallas Observer”: “Estamos cientes do vídeo que está circulando nas redes sociais. Ontem à tarde, a polícia de Dallas atendeu uma chamada do hotel Westin a pedido da segurança do local, sobre uma pessoa sem credencial que tentava entrar”.

E continuou: “A situação foi resolvida no local; a polícia também se reuniu com representantes da seleção para abordar suas preocupações, e a questão já foi resolvida desde então”.

O porta-voz se recusou a confirmar se Ibrahim Hassan era a pessoa a quem a segurança do hotel se referia e também se absteve de comentar se as ações do policial estavam de acordo com as políticas da administração policial.