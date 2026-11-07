A saída de Hossam Hassan do comando técnico da seleção do Egito, neste sábado, gerou polêmica sobre um possível papel de Mohamed Salah, capitão do Egito, na decisão, especialmente após a crise da substituição do ex-astro do Liverpool diante de Angola, seguida de sua ausência nas duas partidas seguintes, até a intervenção de Hany Abo Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, na tentativa de aproximar as posições das duas partes.

E com o anúncio da nomeação de Ali Maher como sucessor de Hossam Hassan, voltaram os questionamentos sobre o papel que Salah desempenhou na saída do treinador, e se ele teria reclamado dele diretamente aos dirigentes da federação, ou solicitado sua demissão.

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Hossam Hassan havia decidido substituir Mohamed Salah, aos 60 minutos diante de Angola, na rodada de abertura das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, decisão que levantou questionamentos sobre a relação entre as duas partes, especialmente com a saída do capitão da seleção da concentração no dia seguinte, e sua ausência no confronto contra o Sudão do Sul, e depois na partida amistosa diante da África do Sul.

Hossam afirmou que a substituição de Salah ocorreu por motivos técnicos, e que sua ausência no confronto contra o Sudão do Sul se deu por acordo prévio, devido à realização da partida em gramado sintético, para preservar sua integridade física.

Apesar das tentativas do treinador de conter a polêmica, as especulações sobre a existência de tensão entre ambos continuaram, ao mesmo tempo em que outra crise foi provocada por Hossam Hassan com suas declarações sobre Mohamed El Shenawy, goleiro do Al Ahly, quando o descreveu como "acabado" em um período anterior de sua carreira.

Relatos da imprensa egípcia também mencionaram que o diretor da seleção, Ibrahim Hassan, teria dirigido palavras ofensivas a alguns jogadores do Egito.

Abo Rida intervém

O desdobramento mais marcante recentemente foi o encontro de Hany Abo Rida com Mohamed Salah na Turquia, no início deste mês, em uma reunião que ganhou especial importância pelo seu momento, antes do início da nova concentração do Egito.

A Federação Egípcia anunciou que o encontro abordou formas de remover quaisquer obstáculos que a seleção possa enfrentar, de fortalecer a comunicação e o entendimento entre todos os elementos do grupo, e de criar o ambiente adequado antes dos compromissos futuros.

Apesar de o comunicado da federação não mencionar Hossam Hassan pelo nome, o momento da reunião veio semanas após a polêmica sobre a relação do técnico com o capitão da seleção.

Relatos da imprensa apontaram que o encontro teve como objetivo aproximar as posições do astro do Trabzonspor turco e da comissão técnica, em meio aos relatos sobre a irritação do jogador com sua substituição diante de Angola e algumas declarações do treinador.

Hossam Hassan havia renovado seu contrato até 2030, em setembro passado, após conduzir o Egito às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, mas suas crises recentes — entre elas as relacionadas a Salah — não deixaram ao ídolo do Al Ahly e do Zamalek a oportunidade de desfrutar do novo contrato.