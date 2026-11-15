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O português Rúben Amorim, treinador do Milan, busca promover uma mudança na posição dos laterais, depois de ter se firmado na opção de jogar com quatro defensores, e começou a pensar em recuperar um de seus antigos jogadores, o marroquino Noussair Mazraoui, atleta do Manchester United, durante a próxima janela de transferências de inverno.

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De acordo com o que foi noticiado pela rede italiana "Calciomercato", a mudança para jogar com quatro defensores representou o primeiro ponto de virada tático na trajetória de Amorim com o Milan, que conseguiu chegar a uma identidade técnica clara, especialmente no nível das competições do campeonato.

Mas a mudança na forma de jogar foi acompanhada por uma alteração nas prioridades do clube no mercado de transferências, já que o treinador português precisa de um lateral especializado que possa jogar tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo, o que torna Mazraoui uma das opções colocadas para atender a essa necessidade.

O internacional marroquino goza de grande estima por parte de Amorim, que já trabalhou com ele durante sua experiência anterior no Manchester United, onde o jogador não teve oportunidades de participação regular diante da temporada difícil que o Manchester United vive.

Mazraoui participou de 5 partidas pela Premier League, duas partidas na Liga dos Campeões da Europa e uma partida na Copa da Liga Inglesa, números que não refletem os melhores períodos de sua trajetória com o time inglês.

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A versatilidade de posições de Mazraoui dá ao treinador Amorim diversas opções na linha defensiva, já que ele pode ocupar a posição de lateral-direito ou lateral-esquerdo na forma de jogar com quatro defensores, além de poder atuar na zaga quando necessário.

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A relação entre o treinador português e o jogador marroquino continua extremamente boa, a ponto de ambas as partes terem entrado em contato durante o último período de transferências de verão, para sondar a possibilidade de uma transferência de Mazraoui para o Milan.

E esses contatos podem ser retomados nos próximos dias, já que o jogador nascido em 1997 ocupa o topo da lista de opções preferidas do Milan, caso o clube decida se movimentar para contratar um novo lateral.

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Em contrapartida, o equatoriano Pervis Estupiñán pode ser o jogador que abre espaço para a chegada de Mazraoui, diante de sua relação ter chegado a um impasse com todas as partes dentro do clube e da continuidade de um estado de tensão por um longo período.

Mas a decisão final continuará nas mãos do argentino Mauricio Pochettino, que foi recentemente nomeado novo diretor técnico do Manchester United, sucedendo Michael Carrick, e que será chamado a expressar sua opinião sobre o futuro de Mazraoui.

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O Milan aguarda a posição do novo treinador do Manchester United, na esperança de obter sinal verde para se movimentar rumo à contratação do defensor marroquino durante o próximo mercado de inverno.