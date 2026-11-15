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AC Milan v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Hussein Hamdy
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A pedido de Amorim, o Milan se movimenta para contratar astro marroquino

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O português Rúben Amorim, treinador do Milan, busca promover uma mudança na posição dos laterais, depois de ter se firmado na opção de jogar com quatro defensores, e começou a pensar em recuperar um de seus antigos jogadores, o marroquino Noussair Mazraoui, atleta do Manchester United, durante a próxima janela de transferências de inverno.

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De acordo com o que foi noticiado pela rede italiana "Calciomercato", a mudança para jogar com quatro defensores representou o primeiro ponto de virada tático na trajetória de Amorim com o Milan, que conseguiu chegar a uma identidade técnica clara, especialmente no nível das competições do campeonato.

Mas a mudança na forma de jogar foi acompanhada por uma alteração nas prioridades do clube no mercado de transferências, já que o treinador português precisa de um lateral especializado que possa jogar tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo, o que torna Mazraoui uma das opções colocadas para atender a essa necessidade.

O internacional marroquino goza de grande estima por parte de Amorim, que já trabalhou com ele durante sua experiência anterior no Manchester United, onde o jogador não teve oportunidades de participação regular diante da temporada difícil que o Manchester United vive.

Mazraoui participou de 5 partidas pela Premier League, duas partidas na Liga dos Campeões da Europa e uma partida na Copa da Liga Inglesa, números que não refletem os melhores períodos de sua trajetória com o time inglês.

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A versatilidade de posições de Mazraoui dá ao treinador Amorim diversas opções na linha defensiva, já que ele pode ocupar a posição de lateral-direito ou lateral-esquerdo na forma de jogar com quatro defensores, além de poder atuar na zaga quando necessário.

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A relação entre o treinador português e o jogador marroquino continua extremamente boa, a ponto de ambas as partes terem entrado em contato durante o último período de transferências de verão, para sondar a possibilidade de uma transferência de Mazraoui para o Milan.

E esses contatos podem ser retomados nos próximos dias, já que o jogador nascido em 1997 ocupa o topo da lista de opções preferidas do Milan, caso o clube decida se movimentar para contratar um novo lateral.

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Em contrapartida, o equatoriano Pervis Estupiñán pode ser o jogador que abre espaço para a chegada de Mazraoui, diante de sua relação ter chegado a um impasse com todas as partes dentro do clube e da continuidade de um estado de tensão por um longo período.

Mas a decisão final continuará nas mãos do argentino Mauricio Pochettino, que foi recentemente nomeado novo diretor técnico do Manchester United, sucedendo Michael Carrick, e que será chamado a expressar sua opinião sobre o futuro de Mazraoui.

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O Milan aguarda a posição do novo treinador do Manchester United, na esperança de obter sinal verde para se movimentar rumo à contratação do defensor marroquino durante o próximo mercado de inverno.

Written byHussein Hamdy

Jornalista especializado em futebol mundial no Kooora

Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.

Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.

Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.

Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.

Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.

Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:

* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão

* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso

* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes

* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo

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