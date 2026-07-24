O Al-Ahli saudita continua a trabalhar de forma discreta no mercado de transferências de verão, mas desta vez parece que o objetivo vai além de simplesmente acrescentar um novo jogador, já que o clube procura a peça que confira à equipa o equilíbrio completo antes do arranque da nova temporada.

Os relatos indicam que a direção do Al-Ahli entrou em negociações avançadas com o francês Manu Koné, médio da Roma, num negócio que pode redesenhar os contornos do meio-campo e dar à equipa uma personalidade completamente diferente.

O elo em falta

Apesar de o Al-Ahli possuir um vasto conjunto de estrelas, a equipa sentiu falta na temporada passada de um médio capaz de aliar a força defensiva à qualidade na construção do jogo, um papel que Koné domina.

O internacional francês distingue-se pela sua capacidade de recuperar a bola e pela rápida transição da defesa para o ataque, além da sua personalidade de líder, que ficou bem patente com a seleção francesa no Mundial 2026, onde foi um dos médios em maior destaque.

Um trio que pode ser o melhor da Roshn League

Caso o Al-Ahli consiga concretizar o negócio, o treinador ficará com um dos meios-campos mais fortes do campeonato saudita.

A presença de Manu Koné ao lado de Valentin Atangana dará à equipa grande solidez na posição de trinco, enquanto o arménio Eduard Spertsyan ficará libertado para desempenhar o seu papel ofensivo, na condição de principal criador de jogo da equipa.

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Este trio pode dar ao Al-Ahli um equilíbrio que faltou na temporada passada e fazer do domínio do meio-campo um dos seus pontos fortes mais evidentes.

Um ataque a que só falta reforço

E a força do Al-Ahli não ficará pelo meio-campo, pois a equipa reforçou também o seu sistema ofensivo com a contratação do português Francisco Trincão, que se espera venha a compensar a saída de Riyad Mahrez, formando um trio ofensivo forte ao lado do brasileiro Galeno e do inglês Ivan Toney.

E com a presença de Spertsyan atrás deste trio, o Al-Ahli passará a ter opções ofensivas variadas, seja na infiltração pelo meio, no jogo pelas alas ou no aproveitamento das bolas paradas.

E se a direção do Al-Ahli conseguir fechar o negócio de Manu Koné, não terá apenas acrescentado um novo jogador, mas terá completado um dos elos mais importantes do seu projeto técnico.

A equipa passará a ter um meio-campo capaz de impor o ritmo de jogo e um ataque cheio de soluções, o que poderá fazer do Al-Ahli um dos principais candidatos a lutar por todos os títulos na nova temporada, dando ao treinador um plantel mais completo do que nunca.