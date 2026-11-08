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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
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A partida 700: um paradoxo histórico que leva Henderson 18 anos ao passado

Sunderland x Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier League
J. Henderson
England

Chelsea e Sunderland fecham o ciclo: Liverpool é o grande beneficiado!

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A participação do astro inglês Jordan Henderson na escalação do técnico Xabi Alonso hoje, com o Chelsea diante do Sunderland, trouxe uma rara coincidência que levou o meio-campista inglês de volta a uma de suas mais antigas memórias no futebol, coincidindo com o alcance de um número histórico após uma jornada que se estendeu por mais de 18 anos entre campos e clubes.

Jordan Henderson conquistou um feito notável ao chegar à partida de número 700 em sua carreira por clubes, diante do Sunderland, em uma coincidência histórica que trouxe à lembrança sua primeira partida pelo time principal do Sunderland, que o reuniu com o Chelsea há 18 anos e 7 dias, segundo dados da Opta.

De acordo com as estatísticas do site Transfermarkt, o meio-campista inglês disputou 700 partidas por 7 clubes diferentes, com destaque para o Liverpool, cuja camisa vestiu em 492 partidas, seguido pelo Sunderland com 79 partidas, depois o Ajax de Amsterdã com 57 partidas, e o Brentford com 34 partidas.

Henderson também atuou em 19 partidas pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e 13 partidas com a camisa do Coventry City, antes de chegar à sua sexta partida pelo Chelsea, hoje, no estádio "Al-Nour", onde completou o número especial.

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