A parceria com Harry Kane no Bayern de Munique foi brutalmente interrompida; a Copa do Mundo também está em risco

Serge Gnabry ficará fora do restante da temporada e, possivelmente, também da Copa do Mundo. O atacante do Bayern de Munique sofreu uma lesão na virilha e precisará se recuperar nos próximos tempos, conforme revelaram os exames realizados pela equipe médica.

O Bayern não espera o retorno de Gnabry, que sofreu uma ruptura muscular na virilha, por enquanto. Portanto, ainda é incerto se o atacante de 30 anos, com 59 partidas pela seleção nacional, estará pronto a tempo para a Copa do Mundo deste verão.

Gnabry teve uma excelente temporada como segundo atacante, logo atrás de Harry Kane. A má notícia chega um dia antes de o Bayern poder conquistar o 35º título nacional da história do clube.

Além disso, o atacante perderá a final da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen e a dupla de jogos contra o Paris Saint-Germain nas semifinais da Liga dos Campeões. Gnabry soma nesta temporada dez gols e onze assistências em 37 partidas em todas as competições.

Resta saber, portanto, se Gnabry estará disponível durante a Copa do Mundo, na qual a Alemanha enfrentará Curaçao, Equador e Costa do Marfim na fase de grupos. O jogador do Bayern disputou 90 minutos contra a Suíça e um tempo contra Gana na última convocação para a seleção.

Vincent Kompany também não poderá contar com o lesionado Lennart Karl. O técnico belga poderia optar por Jamal Musiala ou Michael Olise como ponta de lança logo atrás de Kane.