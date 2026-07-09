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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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A “Opta” prevê os vencedores das quartas de final da Copa do Mundo... e uma porcentagem surpreendente para o Marrocos

França x Marrocos
França
Marrocos
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Argentina x Suíça
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Suíça
Noruega x Inglaterra
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Inglaterra
Espanha x Bélgica
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Argentina
Suíça
Noruega
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Bélgica

Marrocos eliminou o Canadá nas oitavas de final

A rede de estatísticas “Opta” divulgou hoje, quinta-feira, suas previsões sobre as chances de classificação das oito seleções restantes na Copa do Mundo de 2026 para as semifinais, antes do início das partidas das quartas de final.

A rede apontou a seleção francesa como a favorita para chegar às semifinais, atribuindo-lhe uma chance de classificação de 74%, contra apenas 26% para seu adversário marroquino.

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Em outro confronto, as análises da rede apontaram para a vantagem da seleção espanhola, com 70% de chances de classificação, contra 30% da Bélgica.

Já no terceiro confronto, a“Opta” deu vantagem à seleção inglesa com 62% de chance de avançar às semifinais, contra 38% da Noruega, a surpresa desta edição após ter eliminado o Brasil nas oitavas de final.

E na última partida das quartas de final, a rede previu a classificação da seleção argentina, atual campeã, com 69% de probabilidade, contra 31% para a seleção suíça.


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