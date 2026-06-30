A operação começa... O Real Madrid dá os primeiros passos rumo a uma grande negociação

O Real Madrid deu os primeiros passos concretos para fechar uma das transferências mais importantes do mercado de verão, atendendo ao desejo do novo técnico, José Mourinho.

O jornal espanhol “AS” revelou que a diretoria do Real Madrid abriu canais de comunicação com a Inter para discutir a possibilidade de contratar o italiano Alessandro Bastoni, como parte do plano do clube de dar continuidade ao projeto de reforço da defesa, após as contratações de Ibrahima Konaté, Marc Cucurella e Denzel Dumfries.

O jornal confirmou que Mourinho ainda considera que a zaga precisa de um novo zagueiro central, o que levou os dirigentes do clube real a darem os primeiros passos para contratar o zagueiro italiano de 27 anos, que se tornou um dos nomes mais cobiçados no “Santiago Bernabéu”.

A reportagem acrescentou que a relação privilegiada entre o Real Madrid e a Inter pode facilitar o andamento das negociações, especialmente porque o clube italiano está ciente do interesse do gigante espanhol em contratar Bastoni, assim como sabe da vontade do jogador de viver uma nova experiência durante a atual janela de transferências.

O “AS” destacou que, na última temporada, a Inter deu a Bastoni luz verde para explorar seu futuro, e o jogador chegou a entrar em negociações com o Barcelona, mas a transação não foi concretizada, antes que o cenário mudasse completamente com o retorno de Mourinho ao comando do Real Madrid.

Segundo o jornal, o zagueiro da seleção italiana suspendeu quaisquer conversas com outros clubes, uma vez que a transferência para o Real Madrid se tornou sua opção preferida, enquanto aguarda o andamento das negociações entre os dois clubes.

Apesar do desejo de todas as partes em fechar o negócio, o “AS” esclareceu que o Real Madrid não poderá concretizá-lo imediatamente, já que a contratação de Bastoni está vinculada à saída de vários jogadores, seja para abrir espaço no elenco principal ou para alcançar o equilíbrio financeiro.

Além disso, a reportagem destacou que a lesão do alemão Nico Schlotterbeck, que o havia colocado entre as opções do Real Madrid, contribuiu para mudar as prioridades do clube, tornando Bastoni o principal candidato a reforçar a zaga durante a janela de transferências de verão.

O jornal concluiu sua reportagem afirmando que as negociações entre o Real Madrid e a Inter de Milão continuam, e que a “operação Bastoni” já entrou na fase de execução, mas que sua conclusão ainda levará algum tempo antes de se chegar a um acordo definitivo.