Sivert Mannsverk retorna ao Ajax por enquanto. De acordo com o Livesport Zprávy, o Sparta Praga decidiu não exercer a opção de compra, pois só deseja contratar o meio-campista de 24 anos por um valor menor.

O valor da opção de compra acordado entre o Ajax e o Sparta Praga ainda não foi divulgado. No entanto, fica claro que os tchecos ainda consideram o valor excessivo.

O Sparta Praga sabe que o Ajax quer vender Mannsverk, que está de sobra no time, e acredita poder fechá-lo por um valor menor.

Que Mannsverk pode deixar o Ajax ficou claro na noite de quarta-feira, quando o analista Theo Janssen revelou no programa De Oranjezomer que ele é um dos 21 jogadores listados no TransferRoom.

De acordo com o Transfermarkt, Mannsverk vale atualmente 3,5 milhões de euros. O Ajax pagou nada menos que 6 milhões de euros pelo norueguês em 2023.

No Johan Cruijff ArenA, Mannsverk ainda tem contrato até meados de 2028. Ele disputou apenas 18 partidas oficiais pelo Ajax.

No Sparta Praga, Mannsverk era principalmente um jogador de rodízio sob o comando de Brian Priske. Ele atuou por 1.569 minutos sob o comando de Brian Priske, distribuídos por 27 partidas oficiais.