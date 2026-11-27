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O Manchester United acionou a cláusula de extensão do contrato do seu capitão, o português Bruno Fernandes, garantindo a permanência dele no time até junho de 2028.

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O meio-campista português havia entrado no último ano de contrato com o Manchester United, mas o clube tinha a opção de estendê-lo por mais 12 meses.

Fontes bem informadas, que falaram ao jornal The Athletic sob condição de anonimato, confirmaram que o clube acionou essa cláusula, e Fernandes passa a ter contrato com o Manchester United até junho de 2028.

A decisão vem depois de o jogador da seleção portuguesa confirmar a interrupção das negociações sobre a renovação do seu contrato, já que as duas partes concordaram em dar prioridade à melhora dos resultados dentro de campo.

A medida deve aliviar a pressão sobre os dois lados diante da falta de acordo por um novo contrato: o Manchester United evita a possibilidade de Fernandes negociar com clubes de fora da Inglaterra a partir de 1º de janeiro, abrindo caminho para uma saída sem custos no próximo verão europeu, enquanto o jogador ganha mais garantias sobre o seu futuro.

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Ainda assim, a extensão do contrato não descarta a saída de Fernandes em 2027, mas dá ao Manchester United a chance de exigir uma compensação financeira para liberá-lo.

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Fernandes continua despertando o interesse de clubes europeus e também sauditas, ao mesmo tempo em que o Manchester United preparou uma lista de possíveis contratações caso ele deixe o clube.

Mesmo assim, qualquer decisão de saída será independente, tomada por Fernandes em conjunto com a diretoria do Manchester United, e não terá relação com os jogadores que o clube venha a contratar para substituí-lo.

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O jornal The Athletic informou, nesta sexta-feira, que Nico Paz, meia-armador do Como, está entre as várias opções que agradam aos dirigentes do Manchester United.

O futuro de Fernandes ficou cercado de incertezas desde que ele foi barrado da equipe titular por decisão do ex-técnico Michael Carrick, na derrota por 3 a 0 para o Bournemouth em casa, depois de aparentemente ter criticado o estilo de jogo do time após a derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League.

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O jogador de 32 anos recuperou a vaga entre os titulares antes da demissão de Carrick e manteve a braçadeira de capitão sob o comando do novo técnico, Mauricio Pochettino.

Fernandes marcou dois gols no empate por 2 a 2 com o Sporting, fora de casa, na quarta-feira, na tentativa de reencontrar o nível que apresentou nas temporadas anteriores.

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Na temporada passada, o astro português quebrou o recorde de assistências em uma única edição da Premier League, ao dar 21 passes para gol.

Fernandes conquistou os prêmios de melhor jogador do ano da Associação dos Cronistas de Futebol da Inglaterra e de melhor jogador do ano da Associação dos Jogadores Profissionais.

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O capitão do Manchester United recusou a oportunidade de deixar o clube em 2024, preferindo prolongar sua permanência, e também recebeu propostas financeiras tentadoras em 2025 e no último verão europeu, mas rejeitou todas por causa do compromisso com o clube e do desejo de ajudá-lo a voltar à Champions League.