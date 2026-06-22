A Nova Zelândia continua com seu início avassalador... e um número assustador revela o sofrimento dos Faraós

A seleção da Nova Zelândia encerrou o primeiro tempo com vantagem sobre a seleção egípcia por 1 a 0, na partida que as opôs nesta segunda-feira no estádio “BC Place”, válida pela segunda rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

O gol da vantagem neozelandesa saiu aos 15 minutos, quando Finn Sormann subiu para cabecear um cruzamento preciso dentro da grande área, mandando a bola com força para o fundo da rede do goleiro Mustafa Shubair, aproveitando a falha na cobertura defensiva dos jogadores da seleção egípcia.

A rede francesa “Stats Foot” informou que a seleção da Nova Zelândia marcou três de seus últimos quatro gols na Copa do Mundo nos primeiros 15 minutos das partidas, o que reflete seus inícios fortes no torneio.

A rede acrescentou que Finn Sormann, de 22 anos e 8 meses, tornou-se o segundo jogador mais jovem a marcar um gol pela seleção da Nova Zelândia na história da Copa do Mundo, atrás apenas de Winston Reid, que balançou as redes contra a Eslováquia em 15 de junho de 2010, aos 21 anos e 11 meses.

Além disso, a“Stats Foot” destacou que a seleção egípcia não sofreu gols em apenas uma das nove partidas que disputou em toda a sua história na Copa do Mundo, contra a Irlanda, em 17 de junho de 1990.

As duas seleções entram neste confronto em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, depois que ambas conquistaram apenas um ponto na rodada de estreia.

A seleção egípcia estreou no torneio com um empate de 1 a 1 contra a Bélgica, enquanto a seleção da Nova Zelândia empatou com o Irã por 2 a 2 na primeira rodada.