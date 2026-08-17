A EA Sports FC divulgou as principais classificações dos jogadores do FC27. Os dois jogadores com a maior nota no novo jogo são Kylian Mbappé e Erling Braut Haaland (ambos com 91).

Na edição anterior, FC26, Mbappé ainda era o melhor jogador ao lado de Mohamed Salah (91). Este último caiu bastante e já não está entre os 27 melhores jogadores.

Haaland subiu um pouco: na temporada passada tinha uma nota 90, agora, portanto, 91. Outro destaque entre os que mais subiram é Lionel Messi, hoje com 39 anos, que foi de 86 para 89.

A nova nota do argentino também está gerando muitas reações. “39 anos com uma nota 89, isso é simplesmente inacreditável”, comentou alguém na publicação da EA Sports FC no X. Outro escreveu: “Sério, EA? Messi 89? Com a idade que tem, ele ainda é 90 ou 91, junto com Mbappé e Haaland.”

No entanto, também há quem ache que Messi merece uma nota mais baixa. “Messi 89? Ele deveria ser 86, o mesmo que Ronaldo”, opinou alguém. “Como Messi tem 89? Ele fez sete bons jogos e recebe +3? Isso é ridículo”, escreveu outra pessoa.

Logo atrás de Mbappé e Haaland, há ainda nove jogadores que receberam nota 90. São eles: Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha, Harry Kane, Michael Olise, Pedri, Lamine Yamal, Thibaut Courtois e Jude Bellingham.

O melhor holandês no novo jogo é Virgil van Dijk, com nota 88. O FC27 será lançado em 25 de setembro.