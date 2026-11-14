A Noruega voltou! 3 a 1 sobre o País de Gales e ainda tem esperança de se classificar

Noruega-País de Gales era o jogo de tudo ou nada na disputa por uma vaga na fase final da Nations League 2026/2027. No confronto no Ullevaal Stadion, em Oslo, a Noruega venceu por 3 a 1 impulsionada, desta vez, não tanto por Erling Haaland, mas por um Antonio Nusa inspirado.
O jogo começou em ritmo lento. Nos primeiros 45 minutos, apesar do maior controle da posse de bola pela Noruega, as únicas chances claras de gol saíram do pé direito de James: primeiro, em uma tentativa de cobertura; depois, em um chute forte da entrada da área. No segundo tempo, a Noruega cresceu e abriu o placar com Nusa, que primeiro conquistou um escanteio e, na sequência da cobrança, dominou e bateu rasteiro para superar Darlow. A entrada de Schjelderup foi a segunda mudança decisiva do técnico Solbakken e, 2 minutos depois, veio o 2 a 0: Nusa tocou para Haaland, que deu a assistência para o recém-entrado finalizar de chapa, rasteiro.
O País de Gales chegou ao 2 a 1 em uma bela jogada de infiltração de Brooks, gol que parecia ter recolocado a equipe na partida. Mas Schjelderup, novamente após passe de Haaland, foi derrubado na área por Roberts e sofreu o pênalti do 3 a 1. A estrela do Manchester City converteu a cobrança para selar a vitória.
Foi apenas a segunda vitória dos noruegueses nesta Nations League, após 3 derrotas consecutivas. O resultado, porém, mantém vivo o sonho da classificação. Portugal, já classificado, recebe a Dinamarca no jogo de despedida de Cristiano Ronaldo. E será justamente contra os dinamarqueses, na última partida do Grupo 4 da Liga A, que a Noruega disputará a classificação daqui a 3 dias.
NORUEGA-PAÍS DE GALES: ESCALAÇÕES OFICIAIS E FICHA TÉCNICA
Noruega 3 x 1 País de Gales
Gols: 59' Nusa (N), 68' Schjelderup (N), 79' Brooks (G), 87' Haaland (pênalti) (N)
NORUEGA (4-4-1-1): Selvik; Ryerson (85' Pedersen), Ajer, Heggem, Moller Wolfe (92' Ostigard); Bobb (66' Schjelderup), Berge, Aasgaard (66' Berg), Nusa; Odegaard (92' Myhre); Haaland. Técnico: Stale Solbakken.
PAÍS DE GALES (4-4-2): Darlow; Williams (72' Roberts), Rodon, Davies, DaSilva; James (72' Brooks), Ampadu, Cullen (72' Colwill), Wilson; Johnson, Koumas (64' Harris). Técnico: Craig Bellamy.
Árbitro: Derevinskyi (UCR)
Cartões amarelos: Ampadu (G), Roberts (G), Wilson (G)
Expulsões: -
NORUEGA-PAÍS DE GALES: GOLS E PRINCIPAIS LANCES
87' GOL - Haaland cobra o pênalti e volta a ampliar a vantagem. Com força, bate de esquerda cruzado no canto inferior e desloca Darlow.
86' PÊNALTI - Haaland volta a atuar como garçom e lança Schjelderup em profundidade. Ele entra na área e é derrubado por Roberts. O árbitro não tem dúvidas e marca o pênalti.
79' GOL - Brooks faz uma bela tabela em espaço curto, supera Ajer no domínio e, cara a cara com Selvik, toca por cobertura para vencer a saída desesperada do goleiro.
68' GOL - Uma tabela fulminante da Noruega pune imediatamente a tentativa do País de Gales de se lançar ao ataque. Wolfe recupera a bola e aciona Nusa em profundidade. O ponta do Leipzig, que arrancou no limite do impedimento, deixa a bola quicar e passa de trivela para Haaland, dentro da área e quase na cara do gol. Em vez de finalizar, o atacante do City serve, sem olhar, Schjelderup na segunda trave. O recém-entrado bate Darlow de perto.
59' GOL - Na sequência de um escanteio, Nusa domina no peito uma bola afastada sem força pela defesa do País de Gales na entrada da área. De dentro do círculo que fica nessa região, solta um chute rasteiro de direita que entra no canto inferior à direita de Darlow.
55' CHANCE - Primeira chance clara da Noruega. Nusa finalmente consegue passar pelo marcador e dá um passe em profundidade para Berge dentro da área. Da entrada da pequena área, ele tenta colocar a bola com o pé direito, mas Cullen se atira para bloquear o chute.
43' CHANCE - Outra chance no jogo, novamente com James. Desta vez, ele consegue a primeira finalização no alvo de toda a partida e obriga Selvik a espalmar um chute forte de pouco além da entrada da área, pelo lado direito.
18' CHANCE - A primeira chance clara de gol da partida é de James, que dispara em contra-ataque, muda de direção duas vezes para desorientar a defesa norueguesa e tenta encobrir Selvik da entrada da área. A bola passa pelo goleiro, mas sai raspando a trave mais distante.
0' A bola rola no Ullevaal Stadion, em Oslo, às 18h
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GRUPO 4 DA LIGA A: CLASSIFICAÇÃO ANTES DO JOGO
Portugal 12
Dinamarca 6
País de Gales 3
Noruega 3