A noite louca de Salah... Jornais internacionais comemoram a vitória histórica do Egito

A vitória histórica da seleção egípcia sobre a Nova Zelândia (3 a 1) foi destaque nas manchetes dos principais jornais e sites esportivos internacionais, que concordaram em afirmar que Mohamed Salah foi o verdadeiro herói ao pôr fim a um sofrimento que durou 92 anos.

O site britânico da “BBC” descreveu o desempenho do “Rei Egípcio” como magnífico, observando que “no momento em que parecia que seus pesadelos na Copa do Mundo estavam prestes a continuar, o jogador de 34 anos tornou-se a mais recente estrela a deixar sua marca no torneio, seguindo os passos de Messi, Mbappé e Haaland”.

A “BBC” confirmou que Salah quebrou um recorde ao registrar 10 chutes (5 dele mesmo e 5 assistências), o maior número para qualquer jogador em uma única partida nesta edição da Copa do Mundo, acrescentando que “o maior jogador da história do Egito finalmente teve sua chance no maior palco do futebol”.

Por sua vez, o jornal espanhol “AS” comemorou a “festa alegre em Vancouver”, descrevendo Salah como o “principal artífice” da vitória, enquanto o “Sport”, também da Espanha, elogiou com uma manchete marcante: “Salah lembra por que o chamam de Faraó”, confirmando que ele se tornou o maior artilheiro egípcio na história da Copa do Mundo, com três gols, superando Abdel Rahman Fawzi.

O canal francês “RMC” destacou a reviravolta dramática, observando que “os Faraós viraram o jogo no segundo tempo após estarem perdendo por um gol”, enquanto o canal argentino “TYC” descreveu o desempenho como “excepcional”, afirmando que o Egito “quebrou o impasse do Grupo G, que até então havia registrado apenas empates”.

Já o jornal britânico “The Independent” resumiu o assunto em uma única frase: “As estrelas da Copa do Mundo continuam brilhando depois que Salah levou o Egito à sua primeira vitória de todos os tempos”, enquanto a rede “ESPN” destacou que Salah “provou estar mais próximo de Messi do que de Ronaldo” em sua capacidade de recuperar o brilho apesar da idade avançada.

Já o jornal português “Record” destacou que o Egito se tornou “a primeira seleção a conquistar uma vitória no Grupo 7”, afirmando que a classificação para a segunda fase está praticamente garantida.