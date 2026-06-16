A noite em que entrou para a história... Mbappé entra para a “lista lendária” da seleção francesa ao derrotar o Senegal

Kylian Mbappé, astro da França, entrou para a história ao ser titular na seleção dos Bleus contra o Senegal, na noite desta terça-feira, na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o site internacional “Transfermarkt”, ao ser titular contra o Senegal nesta terça-feira, Kylian Mbappé disputou sua 99ª partida internacional pela seleção francesa.

O atacante do Real Madrid, de apenas 27 anos, continuou sua trajetória para se tornar um dos jogadores com mais partidas disputadas na história da seleção francesa.

Com essa 99ª partida, Mbappé entrou para o top 10 dos jogadores franceses com mais partidas pela seleção.

A lista dos dez jogadores com mais partidas na história da seleção francesa inclui uma elite de lendas, sendo liderada pelo goleiro Hugo Lloris, com 145 partidas internacionais, seguido de perto pelo zagueiro Lilian Thuram, em segundo lugar, com 142 partidas.

Nos terceiro e quarto lugares, o atacante Olivier Giroud e o craque do ataque Antoine Griezmann estão empatados com 137 partidas cada um, seguidos pelo “gazela negra” Thierry Henry, em quinto lugar, com 123 partidas.

Na segunda metade da lista, o “Rocha” Marcel Desailly ocupa o sexto lugar com 116 partidas, à frente do lendário Zinédine Zidane, que disputou 108 partidas internacionais e fica em sétimo lugar, seguido pelo craque do meio-campo Patrick Vieira em oitavo lugar com 107 partidas, em seguida, o atual técnico dos Bleus, Didier Deschamps, na nona posição, com 103 partidas, enquanto o artilheiro Kylian Mbappé encerra a lista na décima posição, com 99 partidas internacionais.