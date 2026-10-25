A derrota deixou de ser apenas três pontos perdidos e se transformou em um novo sinal de alerta que ameaça o futuro do Manchester United e de seu treinador Michael Carrick, depois que o time sofreu um choque retumbante em seu estádio, Old Trafford, ao cair por 3 a 0 diante do Bournemouth. Na esteira desse resultado catastrófico, intensificaram-se os apelos pela demissão do técnico, em meio a críticas contundentes de duas lendas do futebol inglês, Gary Neville e Jamie Carragher, que acreditam que a permanência de Carrick no cargo passou a ser alvo de sérias dúvidas.

E os desdobramentos da derrota não se limitaram apenas ao resultado, já que colocaram o time em uma situação extremamente difícil na tabela da Premier League, diante de um início de temporada catastrófico, aumentando a pressão sobre a direção esportiva, que agora é cobrada a tomar uma decisão decisiva sobre o futuro da comissão técnica, num momento em que crescem os temores de que o declínio do time continue.

Gary Neville afirmou, durante sua análise da partida pela rede "Sky Sports", que as chances de Michael Carrick de permanecer no cargo se tornaram extremamente reduzidas, explicando: "Será extremamente, inacreditavelmente difícil para Michael Carrick seguir no cargo de treinador do Manchester United. Esse é o problema que o clube enfrenta. É doloroso dizer isso".

E embora Carrick tenha demonstrado um tom desafiador em suas declarações após a partida, seus prolongados aplausos à torcida do Manchester United após o apito final geraram amplas especulações sobre seu futuro, depois que esse gesto foi interpretado como possivelmente carregado de conotações de despedida, em meio ao aumento dos rumores sobre a possibilidade de sua saída do cargo nas próximas horas.

Por sua vez, Jamie Carragher foi mais incisivo em sua posição, ao cobrar da direção do Manchester United que encerrasse a missão de Carrick imediatamente, considerando que essa decisão poderia ser do interesse tanto do clube quanto do próprio treinador. O ex-craque do Liverpool afirmou: "Michael Carrick deve ser afastado de suas funções hoje à noite, não apenas em benefício do Manchester United, mas também em benefício do próprio Michael Carrick. O Manchester United precisa tomar essa decisão hoje à noite".

Esses apelos surgem num momento em que Carrick enfrenta pressões crescentes, depois que o time não conseguiu vencer nenhuma de suas últimas oito partidas, apesar de ter conseguido levar o Manchester United à classificação para a Liga dos Campeões da Europa após assumir o comando no lugar de Rúben Amorim na metade da temporada passada.

Aquele desfecho positivo da temporada anterior havia concedido a Carrick certa dose de confiança, mas o início irregular da temporada atual trouxe as dúvidas de volta à tona e abriu espaço para questionamentos sobre sua capacidade de comandar o time na próxima etapa, especialmente diante da queda de resultados e do aumento das críticas direcionadas ao desempenho técnico e à direção esportiva.

Neville voltou a criticar a forma como a direção do clube lidou com a questão do treinador, afirmando que preferiria a contratação de um técnico com maior experiência e capacidade de lidar com as pressões que acompanham o comando de um time do porte do Manchester United.

Ele disse: "Eu já via na temporada passada que o clube deveria ter contratado o melhor treinador disponível, em vez de entregar a missão a Michael Carrick. Eu esperava que acontecesse um cenário como este e com essa rapidez, mas as coisas se deterioraram de forma muito grave e com uma velocidade enorme, e o clube passou a viver em estado de caos".

As declarações de Neville refletiram a dimensão da decepção com o rumo tomado pelo clube, especialmente porque a queda de resultados deixou de ser apenas uma crise passageira e se transformou em um problema mais amplo relacionado à capacidade da direção de tomar as decisões adequadas no momento certo e de escolher a pessoa capaz de devolver a estabilidade ao time.

As arquibancadas de Old Trafford presenciaram uma cena marcante, depois que a torcida entoou o nome de Carrick após o Bournemouth marcar o terceiro gol, que definiu o confronto de forma definitiva. Mas esse apoio da torcida não dissipou os temores de Neville, que entende que a popularidade do treinador junto aos torcedores não basta para garantir sua permanência no cargo, diante da queda de confiança nas demais partes responsáveis pela gestão do clube.

Neville esclareceu que os gritos entoados pela torcida em nome de Carrick não significam necessariamente que seu futuro tenha se tornado mais seguro, dizendo: "A torcida do Manchester United grita o nome de Carrick, porque a pergunta que se coloca amanhã é: será que ele vai assumir o cargo de treinador?".

Em seguida, direcionou críticas contundentes aos donos, à direção esportiva e aos jogadores, considerando que eles carregam grande responsabilidade pela situação atual, e acrescentou: "Carrick tem popularidade, mas os donos, a direção esportiva e os jogadores não têm; eles falharam gravemente com o clube".

Neville previu que a direção tomará uma decisão que talvez não seja bem recebida por parte da torcida, mas que pode ser necessária diante das circunstâncias atuais, dizendo: "É provável que amanhã tomem uma decisão que irá provocar o descontentamento da torcida do Manchester United, mas que talvez seja uma decisão necessária. O clube vive um estado de caos total".

Em meio a essa crise, surgiu outra questão que acirrou a polêmica em torno de Carrick, depois que o capitão do time, Bruno Fernandes, foi deixado de fora do time titular no confronto com o Bournemouth, após criticar as táticas do treinador na esteira da pesada derrota por 4 a 1 diante do Como na Liga dos Campeões da Europa, na quarta-feira.

O que chama a atenção é que Fernandes permaneceu no banco de reservas durante toda a partida, que terminou com a derrota do Manchester United diante do Bournemouth, em uma decisão que levantou questionamentos sobre a natureza da relação entre o capitão do time e a comissão técnica, especialmente num momento em que o clube precisa recuperar seu equilíbrio e unir suas fileiras para enfrentar as pressões crescentes.

Quando questionado sobre sua decisão em relação à escalação, Carrick esclareceu que a escolha dos jogadores continua sendo uma das tarefas mais difíceis enfrentadas por qualquer treinador, ressaltando que suas decisões se baseiam no que ele considera adequado para o interesse do time.

O treinador do Manchester United disse à rede "Sky Sports": "A escolha da escalação é sempre uma decisão difícil. Temos que tomar o que consideramos a decisão correta para o time, na tentativa de apresentar o desempenho que almejamos".

Carrick também afirmou que a exclusão de Fernandes se deu por motivos técnicos, descrevendo a decisão como baseada em "considerações puramente futebolísticas", em uma tentativa de pôr fim às especulações que associavam a ausência do capitão no time titular às suas críticas anteriores ao estilo de jogo.

E com a continuidade da queda de resultados, todas as decisões técnicas e administrativas dentro do Manchester United passaram a estar sob os holofotes, enquanto crescem as pressões sobre Carrick para que prove sua capacidade de superar essa fase difícil. Entre os pedidos de demissão e os alertas sobre o agravamento do caos dentro do clube, as próximas horas parecem decisivas para determinar os contornos da próxima etapa, seja com a permanência do treinador e a concessão de uma nova chance, seja com a tomada de uma decisão de mudança na tentativa de estancar o colapso e recuperar a confiança da torcida.



