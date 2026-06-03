A Nike e a LEGO reinventam os modelos Mercurial e Air Max 95 para a colaboração definitiva no mundo do esporte

A moda do futebol e a cultura pop estão se unindo oficialmente da maneira mais literal possível. Após meses de especulações na internet e primeiros teasers de calçados de estilo de vida, a Nike e a LEGO revelaram oficialmente sua primeira parceria dedicada e pronta para o campo.

O lançamento foi programado para chamar a atenção do mundo exatamente quando um verão monumental de futebol internacional começa a ganhar força. Em vez de apresentar um simples artifício caricatural, as equipes de design conduziram a colaboração para uma estética notavelmente sofisticada e altamente estilizada, que trata o jogo criativo e o desempenho atlético de elite como um todo.

No centro da coleção estão as chuteiras, que trazem a linguagem de design do monólito de brinquedo diretamente para o icônico modelo de velocidade da Nike. As chuteiras Jr. Mercurial Vapor Pro e Academy, voltadas para o público jovem, combinam desempenho voltado para a velocidade com um gráfico feroz de peças de LEGO inspirado na pantera, que sinaliza a prontidão para atacar a qualquer momento.

Nike x LEGO

Para quem prefere partidas em campos menores, a Jr. Tiempo Streetgato combina com essa mesma mentalidade de alta energia, misturando desempenho em quadras cobertas com estilo urbano por meio de estampas vibrantes e fotorrealistas de peças de LEGO e detalhes metálicos. Ambos os modelos foram completamente repensados para garantir que a geração mais jovem de jogadores possa se destacar com orgulho e ser totalmente ela mesma em qualquer superfície.

A coleção faz uma transição perfeita dos pés para o resto do kit, com forte ênfase na energia dos animais selvagens e em elementos intricados e reveladores. As camisetas e shorts Aero-FIT, carro-chefe da linha, levam a expressão criativa ainda mais longe, traduzindo motivos de onça-pintada e sapo-flecha-venenosa em estampas de blocos de LEGO que cobrem toda a peça.

Nike x LEGO

Detalhes que valem a pena explorar, como emblemas iridescentes, elementos inspirados nas minifiguras LEGO e padrões fotorrealistas inteligentes, recompensam um olhar mais atento, enquanto a camisa exclusiva de goleiro “Hollywood Keepers” apresenta padrões de blocos personalizados, projetados para inspirar a confiança máxima de ser uma verdadeira parede na área de pênalti. Como a coleção foi criada intencionalmente para inspirar as crianças a brincarem por instinto, a tecnologia de resfriamento Aero-FIT da Nike está presente em todas as peças para garantir que o desempenho de elite na absorção de suor nunca seja comprometido pela estética ousada.

Completando a coleção cápsula, há uma ponte perfeita entre a energia do estádio e a cultura urbana do dia a dia. A coleção apresenta duas versões do lendário Air Max 95, voltadas para o público infantil e juvenil, envoltas nos mesmos estampados ousados inspirados em animais e com um acabamento colorido na sola que leva o espírito da individualidade muito além dos 90 minutos.

Nike x LEGO

Criada por meio de uma estreita colaboração entre as equipes das duas marcas, como parte de sua parceria global de vários anos, toda a coleção apresenta uma história unificada de diversão sem fim, onde o desempenho se une à criatividade.

Cada elemento da coleção foi projetado para atender às crianças como elas são hoje: expressivas, determinadas e ansiosas para fazer do jogo algo próprio.

Loja: Coleção Nike x LEGO

A coleção Nike Football x LEGO estará disponível globalmente a partir de 4 de junho na Nike, na LEGO e em lojas selecionadas.

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