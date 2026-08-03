A negociação de Bruno Guimarães acende a partida de xadrez entre Arsenal e Newcastle

O Newcastle recusou uma proposta do Arsenal pelo seu capitão Bruno Guimarães; o Newcastle deseja manter o jogador de 28 anos, que tem mais dois anos de contrato com o clube.

Por outro lado, o Arsenal discute a possibilidade de apresentar uma proposta melhorada pelo meio-campista brasileiro durante a atual janela de transferências de verão, a fim de reforçar o elenco para manter o título da Premier League e tentar conquistar a Liga dos Campeões da Europa depois de chegar à final da última edição.

Guimarães está na Espanha para se juntar ao estágio de treinamento do Newcastle em preparação para a nova temporada, e publicou uma foto na sua conta no Instagram para confirmar que se juntou aos seus companheiros no Magpies.

Por sua vez, o especialista em futebol Julien Laurens comentou no canal "Sky Sports News": "Eu sabia que o Newcastle entraria nessas negociações tentando conseguir a maior quantia de dinheiro possível do Arsenal".

E acrescentou: "Mas vimos do Arsenal neste verão que eles não pagarão mais do que o necessário, aquilo que consideram ser o valor do jogador".

E prosseguiu: "É um jogo de xadrez interessante que começa entre o Newcastle e o Arsenal. Acredito que não houve nenhum problema entre o jogador e o Arsenal, então agora a questão é entre os dois clubes".

E completou suas declarações: "Sempre se esperava que a primeira proposta fosse apresentada mais ou menos neste momento, e esperava-se que fosse recusada. Agora, os dois clubes podem discutir o assunto com mais profundidade".

E apontou: "Acredito que o Newcastle sabe o quanto Guimarães deseja sair e se juntar ao Arsenal, e nós conhecemos a atual situação financeira do ponto de vista do Newcastle".

E emendou: "Este é um dos motivos da saída de Eddie Howe, pois ele sabia que Guimarães seria vendido ao Arsenal em algum momento".

E ponderou: "O Newcastle quer evitar o que aconteceu com Alexander Isak no verão passado, porque não trouxe nada de bom para ninguém, nem para o Newcastle, nem para Isak, nem para o Liverpool".

E continuou: "Espero que esse negócio seja concretizado ao longo das próximas duas semanas, e, do ponto de vista do Arsenal, eles não conseguirão apenas um dos melhores meio-campistas da Premier League, mas também um jogador que pode atuar como número 6, número 8 e número 10".

E esclareceu: "O segredo do sucesso de Bruno, segundo Mikel Arteta, está na sua capacidade de resistir à pressão alta. Se você está jogando contra um time que te pressiona e quer construir as jogadas desde trás, Bruno é o melhor nessa função".

E finalizou: "Espero plenamente que ele jogue à frente da linha de quatro defensores, com Rice e Ødegaard ao seu lado, e que seja capaz de ditar o ritmo da partida e controlar tudo".