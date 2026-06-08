A NEC mantém um profissional experiente em sua equipe: acordo verbal sobre a renovação do contrato

Bram Nuytinck vai renovar seu contrato com o NEC, segundo informa o jornalista Mounir Boualin, que costuma estar bem informado. O zagueiro de 36 anos está no fim do contrato, mas chegou a um acordo verbal para uma nova assinatura.

Segundo Boualin, o experiente zagueiro central assinará um contrato até o verão de 2027. Com isso, ele continuará atuando no De Goffert na próxima temporada, onde, após uma temporada forte, agora está programada a participação em competições europeias.

A participação de Nuytinck na temporada de sucesso da equipe de Dick Schreuder foi, no entanto, modesta. O zagueiro ficou muitos meses afastado dos gramados devido a uma lesão no ligamento cruzado.

Ainda assim, ele conseguiu entrar em campo algumas vezes no final da temporada. No início de fevereiro, ele já havia feito seu retorno contra o Heracles Almelo, mas acumulou a maior parte dos minutos de jogo nas últimas cinco partidas do campeonato. No total, ele entrou em campo oito vezes.

Na temporada anterior, Nuytinck ainda era capitão e titular indiscutível do time de Nijmegen. Naquele ano, ele disputou 25 partidas, nas quais marcou um gol.

Nuytinck chegou no verão de 2023, sem custo de transferência, vindo da Sampdoria, dando início a uma segunda passagem por Nijmegen. O zagueiro passou por toda a base do NEC.

Anteriormente, ele vestiu as cores do Udinese e do RSC Anderlecht.