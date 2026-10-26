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O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, elogiou os companheiros de defesa Ronald Araujo e Jeremy Jacquet após o time não sofrer gols em uma partida crucial contra o Brighton & Hove Albion. Van Dijk destacou a agressividade de Araujo e o enorme potencial de Jacquet como fatores importantes para a sólida atuação do Liverpool.

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Van Dijk comanda sólida defesa do Liverpool

O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, liderou uma atuação defensiva dominante ao lado dos novos companheiros Ronald Araujo e Jeremy Jacquet, garantindo que o time não sofresse gols contra o Brighton & Hove Albion. O lateral-direito Araujo e o jovem zagueiro Jacquet deram força física e agressividade à defesa.

A solidez defensiva foi essencial para o Liverpool segurar o Brighton, que atravessa boa fase, em Anfield.

Van Dijk elogiou o trabalho coletivo da defesa, impulsionado pela energia da torcida ao longo da partida.

Capitão elogia a agressividade na medida certa de Araujo

Em entrevista após a partida ao Stadium Astro, Van Dijk destacou o estilo defensivo agressivo de Araujo pelo lado direito como um dos principais fatores para a atuação da equipe. “Acho que o Ronald, especialmente, foi muito agressivo nos momentos certos, e era disso que precisávamos”, explicou Van Dijk.

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“Dava para perceber pela torcida: ela adorou, e essa energia passou para o time.”

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“Era importante não sofrer gols”, acrescentou o defensor holandês.

Van Dijk aposta no potencial do jovem Jacquet

Van Dijk também elogiou o jovem companheiro de defesa Jeremy Jacquet, que entrou na escalação titular e atuou com tranquilidade. “Olha, ele é um jogador fantástico e tem um potencial enorme. É muito empolgante para o Liverpool”, afirmou Van Dijk.

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“Ele precisa continuar trabalhando, continuar aprendendo com as situações das partidas, tanto nos momentos bons quanto nos ruins, e manter a calma.”

O capitão também apontou a abordagem tática direta do Liverpool nos primeiros 30 minutos como fundamental para superar a marcação alta do Brighton e marcar duas vezes.

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Liverpool busca manter o bom momento defensivo

A atuação defensiva dominante dá impulso ao Liverpool na busca por regularidade nas competições nacionais.

Com Araujo e Jacquet se adaptando à defesa, a equipe de Van Dijk tentará manter a solidez defensiva nos próximos jogos.

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O Liverpool volta suas atenções para o próximo compromisso na Premier League.