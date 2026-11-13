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Jesús Uno, goleiro espanhol do Andorra, tornou-se o único jogador cuja situação disciplinar ainda permanece em aberto diante dos acontecimentos registrados no confronto de sua equipe contra o Tenerife, pela Segunda Divisão, depois que a Real Federação Espanhola de Futebol decidiu tratar o seu caso de forma separada, tendo em vista a gravidade do episódio relacionado à morte de Jesús de Miguel, que colocou o goleiro no centro das investigações disciplinares.

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O jornal espanhol "Marca" noticiou que a Federação Espanhola definiu as punições relativas aos demais jogadores envolvidos nos acontecimentos da partida, após a passagem de 11 dias do seu trágico desfecho, enquanto preferiu adiar a decisão sobre a situação de Ono, em consideração à sensibilidade do caso e às circunstâncias excepcionais que o cercam.

Está previsto que o episódio passe por uma revisão independente antes da emissão da decisão final sobre a possível punição ao goleiro.

Em contrapartida, a Federação comunicou aos clubes a suspensão de três jogadores por uma partida: Dani Martín, goleiro do Tenerife, e Ivi Akerman e Lautaro de León, jogadores do Andorra, que deverão cumprir a punição nas partidas deste fim de semana.

Essas decisões vieram após um período de incerteza quanto à situação disciplinar dos jogadores, apesar da proximidade da data de suas partidas oficiais.

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Os motivos das punições remontam ao acúmulo de cartões amarelos no caso de Akerman, cuja contagem chegou a 5 cartões, enquanto a suspensão de Lautaro foi decidida após sua expulsão diante do Tenerife por ter recebido dois cartões.

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Já Dani Martín foi incluído na decisão de suspensão em razão dos acontecimentos do próprio confronto, de modo que Ono permanece o único jogador cuja situação ainda não foi definida até o momento.

Queixa de Piqué quanto ao atraso nas decisões

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Gerard Piqué, o maior acionista do Andorra, havia criticado o atraso da Federação Espanhola em comunicar ao clube as punições, antes do confronto com o Almería, afirmando que a diretoria não recebeu uma notificação oficial que definisse a situação dos jogadores até o dia anterior à partida, apesar de suas repetidas tentativas de saber a decisão pelos canais disponíveis.

Piqué disse, em um vídeo publicado em suas contas nas redes sociais, que o clube enfrentou uma situação de incerteza quanto a três jogadores — Ono, Akerman e Lautaro —, esclarecendo que Akerman estava ameaçado de suspensão por acúmulo de cartões, enquanto Lautaro foi expulso diante do Tenerife após receber dois cartões, ao passo que a situação de Ono esteve ligada ao episódio que resultou na morte de De Miguel.

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Piqué descreveu suas críticas como uma "crítica construtiva", indicando que a ausência de notificação oficial colocou a comissão técnica diante de dificuldade para definir suas opções antes da partida, pela falta de clareza quanto à lista de jogadores disponíveis para atuar.

Ele alertou que o atraso no anúncio das punições pode confundir os cálculos da equipe, especialmente se o treinador for obrigado a deixar de fora um dos jogadores por precaução, antes de ficar claro depois que ele não está suspenso.