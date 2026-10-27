Um clube saudita detonou uma nova crise no Campeonato do Golfo de Clubes, semelhante à crise da partida entre o Al-Nassr saudita e o Al-Wasl emiradense na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

A Confederação Asiática de Futebol havia anunciado, anteontem, domingo, o adiamento da partida entre Al-Nassr e Al-Wasl, que estava marcada para a noite de ontem, segunda-feira, até novo aviso, devido à impossibilidade de o clube emiradense chegar ao Reino da Arábia Saudita.

O adiamento provocou um clima de indignação nos meios futebolísticos sauditas, a ponto de a Federação Saudita de Futebol emitir um comunicado no qual afirmou que todas as condições estavam preparadas para receber a delegação do Al-Wasl de forma normal.

O jornal saudita "Arriyadiyah" revelou uma crise semelhante no Campeonato do Golfo de Clubes, protagonizada pelo clube Al-Ettifaq, antes de sua partida contra o Erbil iraquiano, marcada para amanhã, quarta-feira, na segunda rodada da fase de grupos.

O jornal esclareceu que o clube Al-Ettifaq enviou um pedido à Federação do Golfo de Futebol para adiar a partida, sob a alegação de impossibilidade de viajar ao Iraque no período atual, o que foi recusado pela federação.

Apesar disso, a diretoria do Al-Ettifaq pretende não viajar ao Iraque e não disputar a partida na data marcada, arcando com as punições que possam decorrer dessa decisão.

Os dirigentes do clube saudita esperam que a equipe seja considerada perdedora da partida por 3 a 0, com a aplicação de uma punição financeira, sem que a punição se estenda ao cancelamento de seus resultados ou à sua exclusão do Campeonato do Golfo.

Vale lembrar que o Al-Ettifaq ocupa a liderança de seu grupo no Campeonato do Golfo com 3 pontos, conquistados na vitória sobre o Kazma kuwaitiano por 2 a 0 na primeira rodada.