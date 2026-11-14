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O Al-Nassr começou a preparação para o clássico contra o rival tradicional Al-Ahli, pela Liga Roshn, no mesmo estilo do vizinho e rival tradicional Al-Hilal, por meio da Liga Juvenil de Elite (o Campeonato Saudita Sub-21).

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O Al-Nassr visita seu rival tradicional, o Al-Ahli, na próxima sexta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, em partida adiada da nona rodada do Campeonato Saudita (Roshn Saudi League).

Segundo o jornal saudita "Arriyadiyah", o australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, decidiu recorrer a 6 jogadores do time sub-21 que disputa a Joi Elite League, para participar dos treinos coletivos, a fim de se preparar para a partida.

Postecoglou convocou Youssef Al-Tahan, Yassine Salam e Bassam Hazazi, para suprir a ausência dos jogadores que não estão presentes nos treinos coletivos, em razão de sua integração às suas seleções nacionais durante a atual data Fifa.

O treinador do Al-Nassr também convocou 3 goleiros, sendo eles Abdulhadi Al-Alwan, Sultan Al-Mas e Khaled Al-Dossari, para suprir a ausência de todos os goleiros durante a atual data Fifa.

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O trio Nawaf Al-Aqidi, Raghed Al-Najjar e Mubarak Al-Buainain desfalca os treinos do Al-Nassr por lesão, enquanto o goleiro brasileiro Bento está ausente por ter se juntado à seleção de seu país na atual data Fifa.

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O treinador australiano não pôde convocar o talentoso jovem Abdulrahman Sufyani, por ele sofrer de uma lesão na articulação do pé, que o impediu de se juntar à seleção saudita olímpica.

Postecoglou seguiu o mesmo caminho do italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, que também convocou alguns jogadores do time sub-21 que disputa a Joi Elite League, para suprir os grandes desfalques enfrentados pelo Al-Hilal durante a atual data Fifa.

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Vale lembrar que o Al-Nassr começou a se preparar para a partida contra o Al-Ahli ontem, sexta-feira, quando voltou aos treinos após uma longa folga de 9 dias durante a atual data Fifa, por decisão de Postecoglou.

O Al-Nassr ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 28 pontos, a dois pontos do Al-Hilal, e atrás apenas pelo saldo de gols do Al-Qadsiah, que está na segunda posição.

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Por outro lado, o Al-Ahli ocupa a sexta colocação na tabela, com 21 pontos, conquistados em 7 vitórias e 4 derrotas, a 9 pontos de diferença para o Al-Hilal, que lidera a classificação.

Fora do Roshn League, o Al-Ahli ocupa a sexta colocação no grupo do Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite, com 8 pontos, conquistados em duas vitórias e dois empates, sem sofrer qualquer derrota até agora.

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Por outro lado, o Al-Nassr ocupa a sétima colocação no grupo do Oeste do torneio asiático, com 6 pontos, conquistados em duas vitórias e uma única derrota, e ainda tem uma partida adiada contra o Al-Wasl, dos Emirados.

Já na Copa do Rei, o Al-Ahli conseguiu superar a fase de 32 avos, após a vitória sobre o Al-Anwar pelo placar de 2 a 1, e se prepara para enfrentar o Al-Ula, na segunda-feira, 11 de janeiro, no estádio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz, em Medina, nas oitavas de final.

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O Al-Nassr também conseguiu se classificar para as oitavas de final do torneio, após a vitória no dérbi de Riade sobre o Al-Diriyah pelo placar de 4 a 1, e enfrenta o Al-Khaleej na segunda-feira, 11 de janeiro, também, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita, Riade.

As duas equipes também se preparam para disputar a Supercopa da Arábia Saudita, no Kuwait, uma vez que o Al-Ahli enfrenta o Al-Qadsiah no dia 19 de dezembro, um dia antes da partida entre Al-Nassr e Al-Khaleej, e, caso se classifiquem, se enfrentarão na final, no dia 23 do mesmo mês.