A ministra do Esporte responde: a Espanha se arrependeu de sediar a Copa do Mundo com o Marrocos?

A Espanha afirmou que vai sediar a final da Copa do Mundo de 2030, apesar da tentativa do Marrocos de realizar a partida no novo estádio Hassan II, na cidade de Casablanca.
A ministra da Educação, Formação Profissional e Esportes da Espanha, Milagros Tolón, expressou sua confiança de que o país sediará a final da Copa do Mundo de 2030, cuja organização será compartilhada com Portugal e Marrocos.
Ela disse ao programa "Hora 25", da rádio Cadena SER: "Nós merecemos isso, e sempre estivemos comprometidos com o fato de a Espanha sediá-la".
Sobre os motivos pelos quais a Espanha deve sediar a partida final, ela esclareceu: "Primeiro, somos campeões da Copa do Mundo masculina e feminina. Segundo, a Espanha, ao lado de Portugal, promoveu a candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030, e o Marrocos se juntou depois, além de possuirmos diversas vantagens e pontos fortes como país".
Sobre as notícias de que a Fifa teria oferecido a organização da final em troca de apoio a Infantino, ela afirmou: "Ficamos muito surpresos e, o mais importante, a Fifa já desmentiu isso. Nós trabalhamos com a Fifa, e nossa próxima reunião será em setembro. Eles foram muito claros e categóricos ao negar essa notícia. Continuaremos trabalhando porque queremos, e deve ser assim, que a partida final da Copa do Mundo seja realizada na Espanha".
Sobre se o governo se arrepende de sediar a Copa do Mundo junto com o Marrocos, ela disse: "Não vou comentar isso porque são decisões tomadas pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). Isso tem muitas vantagens, como vimos nesta Copa do Mundo. A Fifa aprovou, e assim será feito. Estamos trabalhando para torná-la a melhor Copa do Mundo da história do nosso país".
Sobre as vantagens de realizar a partida final na Espanha, ela afirmou: "Temos grande experiência em eventos esportivos, mas, além disso, a Espanha possui uma moderna rede de comunicações e a segurança que temos neste país, e, com todas essas vantagens, estou convencida de que a Fifa escolherá a Espanha para realizar a partida final".
Quanto ao local de realização da partida final da Copa do Mundo de 2030, e à escolha entre Madri e Barcelona, a ministra comentou: "Como governo, queremos que a partida final seja realizada na Espanha. A Federação Internacional de Futebol (Fifa) decidirá isso, mas queremos que ela seja realizada em nosso país porque a merecemos, e sempre estivemos comprometidos com o fato de sediá-la na Espanha".
A ministra afirmou que o governo tem um roteiro "perfeitamente definido" e que uma "reunião de coordenação" com a Fifa está planejada para setembro.
Ela também apontou que 15 ministérios estão envolvidos no assunto, além de 10 grupos de trabalho e mais de 100 pessoas que se dedicam ao máximo para apresentar "argumentos convincentes" à Fifa para a realização da final da Copa do Mundo de 2030 na Espanha.