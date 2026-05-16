A mídia inglesa se lança em massa sobre a crítica dolorosa de Mohamed Salah a Arne Slot

Na noite de sexta-feira, Arne Slot sofreu com o Liverpool sua décima nona derrota nesta temporada em todas as competições (4 a 2 contra o Aston Villa). Em uma declaração marcante, Salah proferiu palavras extremamente dolorosas para Slot. O assunto está sendo amplamente comentado na mídia inglesa.

O The Guardian vê Salah entrando com tudo. “Ele não se conteve. Seus comentários serão amplamente interpretados como críticas a Slot, incluindo uma clara referência ao estilo de jogo do ex-técnico Jürgen Klopp.”

A BBC Sport considera a declaração do egípcio um “julgamento devastador”. Além disso, a mídia também vê os companheiros de equipe do Liverpool apoiando Salah. “A julgar pelas reações de jogadores como Curtis Jones e Hugo Ekitiké sob sua postagem, e pelas curtidas de outros companheiros do Liverpool, ele não está sozinho em seus pensamentos.”

A Sky Sports observa que o ala de 33 anos lança uma declaração contundente online pela segunda vez nesta temporada. “Em um julgamento devastador sobre a forma do Liverpool, Salah escreveu em uma declaração nas redes sociais: ‘Eu vi este clube passar de céticos a crentes, e de crentes a campeões’.”

“Salah critica o estilo de jogo de Slot, enquanto o herói do Liverpool, após a goleada sofrida contra o Aston Villa, clama pelo retorno do futebol ‘heavy metal’ de Klopp”, destaca o GOAL.

No Instagram, inúmeros companheiros atuais e antigos do Liverpool curtem a postagem de Salah. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, Wataru Endo, Roberto Firmino e Georginio Wijnaldum parecem, assim, apoiar as palavras de Salah.

Jones também se pronunciou. “Obrigado pelo apoio constante de vocês nesta temporada decepcionante. Estamos muito abaixo dos padrões esperados deste clube de futebol.” No entanto, o The Guardian, entre outros, acredita que o Liverpool vai manter o holandês, em parte porque Xabi Alonso está prestes a se transferir para o Chelsea.