A mídia estrangeira faz a mesma pergunta após a goleada da Seleção Holandesa na Copa do Mundo

Muitos elogios na mídia internacional após a impressionante vitória da Holanda por 5 a 1 sobre a Suécia. A equipe vencedora do técnico Ronald Koeman está sendo considerada, em alguns lugares, até mesmo como candidata ao título mundial.

Segundo o jornal espanhol *Marca*, a Seleção Holandesa dissipou as dúvidas que inicialmente prevaleciam. A seleção holandesa vem se mostrando cada vez mais convincente, segundo a avaliação após duas partidas no Grupo F.

O *AS* descreve o brilhante Brian Brobbey como “o homem que destruiu a Suécia”. O jornal espanhol avalia que os atacantes da seleção holandesa estão aproveitando ao máximo a presença do atacante, que marcou duas vezes em Houston. “Ele atrai os defensores como mosquitos a uma lâmpada.”

A *La Gazzetta dello Sport* chama o atacante da Seleção Holandesa de “The Beast” e dá um conselho direto a Brobbey. “Ele fez uma partida tão dominante como atacante contra a Suécia que, na verdade, deveria tirar o ‘1’ do seu número e ficar só com o ‘9’.”

O jornal italiano acredita que a Holanda pode chegar muito longe neste Mundial. “A Holanda pode se tornar campeã do mundo? A essa pergunta, agora é possível responder ‘sim’.”

Segundo o The Guardian, Koeman acertou em cheio ao escalar Brobbey. “Ele fez com que o técnico, que estava sob pressão, logo parecesse um gênio.” Brobbey foi imanível para os defensores suecos graças a um “coquetel de força, técnica e finalização”.

Koeman deve fazer de Brobbey seu atacante titular, afirma o The Athletic ao técnico da seleção. “Após a partida contra o Japão, surgiu a dúvida se a equipe de Koeman possui qualidades suficientes para vencer a Copa do Mundo. Se a potência europeia conseguir manter esse nível, será uma séria candidata ao título.”

“Com Brian Brobbey, Koeman encontrou seu número 9. Ele é um jogador em torno do qual Koeman pode construir sua equipe. No aspecto defensivo, a Holanda ainda precisará dar alguns passos adiante”, referindo-se à defesa por vezes instável contra a Suécia.

“A Holanda, conhecida por ter sido três vezes finalista derrotada, costuma ficar em segundo plano em uma Copa do Mundo. Mas Koeman está determinado a conduzir sua equipe à glória máxima”, afirma a BBC, que também considera possível uma vitória final da Oranje na Copa do Mundo.