A mídia britânica é unânime em relação a Jorrel Hato após a dolorosa derrota para o Manchester United

Jorrel Hato recebeu elogios da imprensa britânica na noite de sábado. O zagueiro do Chelsea teve um ótimo desempenho na derrota por 0 a 1 para o Manchester United.

O Chelsea foi a melhor equipe no sábado à noite em Stamford Bridge, mas mesmo assim acabou perdendo para os Red Devils. Pouco antes do intervalo, Bruno Fernandes cruzou a bola da lateral para Matheus Cunha, que finalizou com precisão.

Apesar da derrota, Hato foi considerado um dos poucos destaques dos Blues. A edição inglesa do GOAL deu a ele nota 6. “Ele fez muitas entradas importantes e transmitiu confiança na zaga, apesar do cartão amarelo (Hato recebeu o cartão após uma falta necessária em Bryan Mbeumo, red.).”

A Tribuna e o site de fãs The Chelsea Chronicle foram ainda mais longe e deram ao ex-jogador do Ajax até mesmo uma nota 7 por sua atuação. “Ele foi o Melhor em Campo desta noite. Defesa sólida e velocidade impressionante.”

O The Sun chegou a descrever Hato como um dos maiores talentos defensivos da Premier League, e o The Evening Standard também elogiou muito a atuação do jogador da seleção holandesa.

O jogador, que já disputou sete partidas pela seleção holandesa, teve 13 minutos de participação sob o comando de Ronald Koeman na última convocação para os jogos internacionais.