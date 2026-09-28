A mídia belga chega à mesma conclusão sobre o técnico da seleção Mark van Bommel após dois jogos

Na Bélgica, já parecem estar completamente convencidos de Mark van Bommel. O holandês perdeu seu segundo jogo como técnico da seleção belga por 1 a 0 para a França, mas, ainda assim, a imprensa belga está em êxtase com a maneira como a equipe se apresentou.

Depois da vitória por 2 a 0 sobre a Itália na semana passada, parecia por muito tempo, na noite de segunda-feira, que os belgas novamente conseguiriam um resultado, não fosse Michael Olise marcar, já perto do fim, o único gol da partida. Um balde de água fria para Van Bommel, que ainda assim pode contar com elogios.

“Uma constatação, após os dois primeiros jogos de seleções sob Mark van Bommel: chegue ao estádio na hora. Ou sente-se pronto no sofá, porque desde o primeiro segundo o lema é ‘pé no acelerador’ — independentemente do adversário”, concluiu o Het Laatste Nieuws, após as duas primeiras partidas de Van Bommel como técnico da seleção.

“O legal de Mark van Bommel é que ele não se impressiona. Por mais tecnicamente superior que a França tenha se mostrado, na saída de bola deles a Bélgica estava na linha do meio-campo. Homem a homem. Há dois anos, a Bélgica se destacava pela cautela e pelo medo, mas agora o time ao menos teve coragem. Não se escondeu em um abrigo. Nem construiu um muro defensivo cheio de sacos de areia. Ou mudou para uma defesa com cinco homens. Pelo contrário.”

Depois de dois jogos, já parece haver uma verdadeira empolgação com Van Bommel. “É assim que se conquista o coração da nação. É por isso que você encara, numa noite de segunda-feira, o sofrimento do trânsito no anel viário de Bruxelas. Ou, quando criança, excepcionalmente fica acordado um pouco mais — uma vez não faz mal, né, papai e mamãe? Foi tudo perfeito? Não. Mas os Diabos Vermelhos entretiveram. Não se deixaram intimidar”, escreveu o HLN.

“Em um Estádio Rei Baudouin lotado, os Diabos Vermelhos fizeram exatamente o que o técnico Mark van Bommel havia pedido: pressionar o adversário de peito aberto, acreditando plenamente nas próprias chances”, acrescentou o de Standaard.

“A primeira derrota de Mark van Bommel. Ainda assim, o técnico conseguiu conquistar o público”, escreveu o Het Nieuwsblad. “A nomeação de Mark van Bommel como técnico provocou certo impacto: foi despejado um bom molho holandês sobre os Diabos Vermelhos.”

O próprio Van Bommel também não estava insatisfeito. “Eu disse aos jogadores que não posso censurá-los em nada. Se você vê com que rapidez eles assimilam a nossa maneira de jogar, eles estão fazendo isso muito bem. São os detalhes que determinam se você vence ou não. Já era assim na Copa do Mundo. Mas estamos no caminho certo. Por um lado, portanto, estou satisfeito, por outro, você perde este jogo.”