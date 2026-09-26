A mentira e a saída: condenação do Manchester City traz de volta a promessa de Guardiola

O meio esportivo aguarda os desdobramentos do caso que pode deixar um grande impacto sobre o futuro do Manchester City, depois que o jornal "The Athletic" revelou a condenação do clube na maioria das acusações relacionadas a supostas infrações às regras financeiras da Premier League inglesa.

O jornal Sport relatou que as atenções continuam voltadas para a punição esperada por parte da comissão independente, diante da ausência de uma data oficial para o anúncio da decisão.

De acordo com o que informaram os relatórios, as possíveis punições podem começar por uma advertência e multas financeiras, e podem chegar à dedução de pontos ou até mesmo à exclusão da Premier League.

Em outra novidade, o "The Athletic" apontou que um número de clubes da Premier League inglesa estuda tomar medidas legais em razão da condenação do Manchester City.

A investigação do caso começou em 2019 e prosseguiu até 6 de fevereiro de 2023, quando a Premier League inglesa encaminhou o dossiê a uma comissão independente. O caso incluiu supostas infrações financeiras que se estenderam ao longo de 9 temporadas, começando pela temporada 2009-2010 e indo até a temporada 2022-2023.

Esse período foi o mesmo que testemunhou a ascensão do Manchester City ao topo do futebol inglês e europeu sob o comando de Pep Guardiola, que conduziu a equipe à conquista de 20 títulos ao longo de 10 temporadas.

O impacto de Guardiola não se limitou aos títulos que conquistou, mas ele também contribuiu para consolidar um estilo de jogo que deixou sua marca no futebol inglês. Desde o surgimento do caso, Guardiola não evitou falar sobre as 115 acusações que foram dirigidas ao clube; pelo contrário, afirmou em mais de uma ocasião sua confiança na posição do Manchester City e na inocência quanto às infrações a ele atribuídas.

Em maio de 2022, e antes de as acusações serem formalmente dirigidas ao Manchester City, Guardiola falou sobre o motivo de sua insistência em defender o clube e as pessoas que nele trabalham. O treinador espanhol disse: "Por que defendi o clube e as pessoas? Porque trabalho com elas. Quando são acusadas de algo, eu lhes pergunto: contem-me o que aconteceu. Elas me explicam a situação e eu acredito nelas".

Em seguida, ele enviou uma mensagem clara aos dirigentes do clube, afirmando que sua confiança neles está vinculada à sinceridade deles com ele, e enfatizou: "Eu lhes disse: se vocês mentirem para mim, não estarei aqui no dia seguinte. Por isso, deposito minha confiança em vocês, porque acredito em vocês 100% desde o primeiro dia".

Cerca de um ano depois, mais precisamente em fevereiro de 2023, Guardiola falou pela primeira vez desde que a Premier League inglesa dirigiu acusações formais ao Manchester City a respeito de 115 supostas infrações financeiras no período entre 2009 e 2018.

Ele expressou, na ocasião, sua total confiança na posição do clube, dizendo: "Estou totalmente convencido de que provaremos nossa inocência. Temos a sorte de viver em um país no qual todos são inocentes até que se prove sua culpa. Parece que eles já nos condenaram".

Em novembro do mesmo ano, Guardiola enfatizou que aguarda o encerramento dos trâmites legais e a emissão do veredicto, afirmando estar disposto a aceitar a decisão final, seja qual for. Ele disse: "Desejo de todo o coração que cheguemos ao julgamento diante da comissão independente, e repito: independente, e que aquilo que aconteceu seja revelado o mais rápido possível. E aceitaremos, como sempre fizemos, o veredicto".

Guardiola deixou o Manchester City em maio passado, antes do anúncio do resultado do caso, fazendo com que suas declarações anteriores voltassem à tona, diante das novas novidades. O treinador espanhol havia vinculado de forma clara a continuidade de seu apoio ao clube ao grau de sinceridade dos dirigentes com ele, afirmando, ao mesmo tempo, que, caso fosse comprovada a condenação do Manchester City, o clube teria de arcar com as consequências disso.



