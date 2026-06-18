A mensagem inflamada de Rabah Madjer para Hossam Hassan: Salah não pode ser substituído... e a ousadia é a chave para a vitória

Em uma avaliação direta do desempenho da seleção egípcia contra a Bélgica, o lenda do futebol argelino Rabah Madjer enviou uma mensagem técnica clara ao técnico Hossam Hassan, elogiando o potencial dos “Faraós” e pedindo mais ousadia nas próximas partidas.

As declarações de Madjer incluíram elogios ao técnico egípcio, observações francas sobre a utilização dos astros e uma mensagem motivacional para manter o espírito de luta.

O ex-astro argelino Rabah Madjer elogiou o desempenho da seleção egípcia contra a Bélgica, afirmando que os “Faraós” mostraram um nível alto e mereciam sair com a vitória.

Majar disse, em declarações à “Sky News Árabe”: “A partida foi acirrada, e a seleção egípcia apresentou um bom nível contra a seleção belga”.

Sobre sua avaliação do trabalho de Hossam Hassan, Majer explicou: “Com toda a franqueza, Hossam Hassan é um técnico bom e inteligente, mas digo a ele: seja mais ousado nas próximas partidas, se Deus quiser... Você tem um time excelente e possui todas as condições para o sucesso”.

Mager criticou a decisão de tirar Mohamed Salah de campo, considerando isso um erro técnico: “Salah deve permanecer com a equipe. O adversário joga contra o Egito com medo de um grande jogador como Mohamed Salah”.

O lenda da Argélia demonstrou admiração pelo desempenho de Imam Ashour, descrevendo-o como o jogador que o surpreendeu: “Imam Ashour, autor do gol, teve um desempenho excelente”.

Majar encerrou sua entrevista com uma mensagem direta a Hossam Hassan: “Hossam é um grande técnico e não precisa dos meus conselhos. Mas só uma palavra: mais ousadia, mais ousadia e mais ousadia. Você tem todos os ingredientes para o sucesso com a seleção egípcia”.

Sobre o que a seleção precisa para chegar longe no torneio, Majer enfatizou a necessidade de manter os mesmos fatores: “Com o mesmo espírito. O espírito de luta, e com o mesmo nível e desempenho que vocês demonstraram”.