A mensagem de Bellingham na Copa do Mundo complica os planos de Mourinho

Durante sua participação na Copa do Mundo de 2026, Judd Bellingham, estrela da seleção inglesa, enviou sinais que não passaram despercebidos por José Mourinho, o novo técnico do Real Madrid.

O meio-campista inglês não se limita a jogar, mas escreve uma declaração tática em campo: dois gols, dois prêmios de melhor jogador em três partidas e uma liderança incontestável ao lado de Harry Kane... Será que o Real Madrid estava limitando seu craque?

E com a Inglaterra, Bellingham apresenta sua melhor versão nesta temporada sob o comando de Thomas Tuchel; o segredo está no espaço... Posicionamento mais avançado, maior liberdade e proximidade constante da área. Uma equação simples que devolveu ao jogador do Real Madrid todo o seu brilho, que havia se esvaído no Santiago Bernabéu.

O próprio jogador reconheceu isso após o confronto contra o Panamá na zona mista, segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, explicando que sua nova posição no meio-campo é a chave para seu desempenho notável na Copa do Mundo.

Essas dicas não passaram despercebidas pelo “Excepcional”; José Mourinho sabe que Bellingham deve ser uma peça central em seu projeto, e não apenas mais um jogador no esquema.

O torneio se transformou em um laboratório aberto para o técnico português, onde ele identifica os pontos fortes e fracos dos jogadores, sabendo que o desenvolvimento deles é condição essencial para a conquista de títulos após um hiato de dois anos.