O Paris Saint-Germain, atual campeão do Campeonato Francês, teme sofrer uma derrota diante do Monaco, o que lhe custaria uma marca negativa expressiva.

O Saint-Germain recebe o Monaco no estádio "Parc des Princes" na noite de amanhã, sexta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Francês.

Segundo estatísticas da "Opta", o Paris Saint-Germain perdeu seus últimos dois jogos contra o Monaco no Campeonato Francês, e nenhuma equipe conseguiu obter 3 vitórias consecutivas sobre o clube parisiense na competição desde a aquisição do clube pela "Qatar Sports Investments" (QSI).

Portanto, o Monaco tem diante de si uma oportunidade histórica de conquistar aquilo que todos os clubes do Campeonato Francês não conseguiram nos últimos anos.

O Saint-Germain havia perdido para o Monaco por 0 a 1 em novembro de 2025, antes de sofrer uma nova derrota por 1 a 3, em março passado.

Mas, entre essas duas partidas, as duas equipes disputaram dois jogos na temporada passada pela Liga dos Campeões da Europa, com o time parisiense vencendo um e empatando o outro, avançando com o placar agregado de 5 a 4.

Monaco, o freguês ao contrário do Saint-Germain

Desde a temporada 2020-2021, o Paris Saint-Germain perdeu 6 dos 12 confrontos que teve contra o Monaco no Campeonato Francês, contra 4 vitórias e dois empates, o que representa pelo menos duas derrotas a mais do que o número de derrotas que sofreu diante de qualquer outra equipe durante o mesmo período.

Após empatar com o Rennes e o Lille, o Paris Saint-Germain pode não conseguir vencer nenhum de seus três primeiros jogos no Campeonato Francês pela primeira vez desde a temporada 2012-2013, quando empatou seus três jogos de abertura, antes de se sagrar campeão ao fim da temporada.

O Paris Saint-Germain naquela temporada é um dos apenas dois clubes no século XXI a conquistar o título do Campeonato Francês sem obter qualquer vitória nos 3 primeiros jogos, ao lado do Lille na temporada 2010-2011, que também empatou seus três primeiros jogos.

Por outro lado, após vencer seus dois primeiros jogos no Campeonato Francês durante a temporada 2026-2027, o Monaco pode iniciar sua temporada com três vitórias nas 3 primeiras rodadas pela segunda vez apenas no século XXI, depois da temporada 2017-2018, quando começou sua trajetória com 4 vitórias consecutivas.

Um hábito parisiense

O Saint-Germain venceu seu primeiro jogo em casa na temporada do Campeonato Francês em 10 das últimas 12 temporadas, contra um empate e uma derrota.

Também manteve o gol invicto em 9 dessas 12 partidas, incluindo seus três últimos jogos: empatou sem gols com o Lorient na temporada 2023-2024, venceu o Montpellier por 6 a 0 na temporada 2024-2025, e depois superou o Angers por 1 a 0 na temporada 2025-2026.

Já o Monaco venceu 5 dos últimos 8 jogos fora de casa no Campeonato Francês, contra um empate e duas derrotas, o mesmo número de vitórias que havia obtido durante os seus 24 jogos anteriores fora de seu estádio na competição, que tiveram 7 empates e 12 derrotas.

O Paris Saint-Germain marcou 6 gols nos acréscimos do segundo tempo no Campeonato Francês durante o ano de 2026, com pelo menos dois gols a mais do que qualquer outra equipe na competição durante o mesmo ano. Em contrapartida, o Monaco não sofreu nenhum gol nesse período da partida desde o gol de Olivier Giroud pelo Lille em agosto de 2025.

Um confronto emocional?

Magnes Akliouche poderá enfrentar seu ex-clube, o Monaco, com o qual disputou 139 partidas em diversas competições. Ele também poderá fazer sua primeira aparição com a camisa do Paris Saint-Germain no estádio "Parc des Princes", o estádio no qual mais participou de gols ao longo de sua carreira em diversas competições, com exceção do estádio "Louis II", tendo marcado dois gols e dado uma assistência.

Excluindo os pênaltis, Paris Brunner possui a maior média de gols esperados no Campeonato Francês durante a temporada atual, com 1,87 gol esperado. O atacante do Monaco também deu mais finalizações nesta temporada, com 9 contra 4, e mais toques dentro da área adversária, com 13 contra 10, ao longo de 138 minutos jogados na liga, em comparação com o que conseguiu durante os 127 minutos em que participou na temporada 2025-2026.

Após obter duas vitórias no Campeonato Francês, além de duas vitórias no playoff de classificação para a Liga Conferência Europa, Filipe Luís pode se tornar o primeiro treinador a conseguir vencer seus 5 primeiros jogos em todas as competições no comando do Monaco.

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