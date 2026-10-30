A lua de mel acabou: Ferran Torres gera preocupação no Paris Saint-Germain

Depois de um início excepcional que o colocou como um dos principais destaques do Paris Saint-Germain nas primeiras semanas da temporada, o brilho do espanhol Ferran Torres começou a se apagar gradualmente, após não conseguir manter sua arrancada goleadora. Agora, ele se vê diante de um verdadeiro teste para recuperar seu nível e provar que merece o espaço que conquistou desde sua chegada à capital francesa.

O site francês "Foot Mercato" considera que a lua de mel entre Ferran Torres e o Paris Saint-Germain chegou ao fim, depois que as últimas partidas mostraram uma queda evidente no nível do atacante espanhol, que passou de uma contratação que roubou os holofotes a um jogador em busca de recuperar seu faro de gol.

O verão passado foi excepcional para Torres, pois, após conquistar a Copa do Mundo com a seleção da Espanha e marcar o gol da vitória na partida final diante da Argentina (1 a 0), na prorrogação, ele se transferiu para o Paris Saint-Germain em uma negociação que alcançou o valor de 48,5 milhões de euros.

O atacante espanhol não precisou de muito tempo para provar suas qualidades, já que fez um início forte com a camisa do clube parisiense, marcando dois gols em sua estreia diante do Rennes, na partida que terminou empatada em 2 a 2, contribuindo para salvar seu time da derrota.

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Torres manteve sua arrancada marcante, balançando as redes contra o Brest e o Olympique de Marseille antes da pausa para as datas Fifa, além de marcar três gols no confronto com o Slovan Bratislava pela Liga dos Campeões da Europa, confirmando que tem muito a oferecer em sua nova experiência.

A admiração pelo atacante espanhol não se restringiu à torcida do Paris Saint-Germain, mas se estendeu a seus companheiros dentro do vestiário, onde Ousmane Dembélé elogiou suas qualidades, dizendo: "Tive a sorte de jogar um pouco com ele no Barcelona. Ele é um verdadeiro goleador, e um atacante de área que também sabe jogar pela ponta. Jogar com ele é muito divertido, pois tem movimentações excelentes e é fácil encontrá-lo em campo. Conversamos bastante, e jogar ao lado dele é muito fluido".

Vitinha também elogiou sua arrancada, dizendo: "Espero que ele continue assim, pois está brilhando de forma impressionante! Todos nós precisamos dar o nosso melhor para alcançar o mesmo nível de eficiência. Estamos muito felizes por tê-lo conosco".

Mas o cenário cor-de-rosa que cercava Torres no início de sua trajetória com o Paris Saint-Germain começou a se desvanecer, depois que o atacante espanhol entrou em uma fase de queda que levantou questionamentos sobre sua capacidade de manter seu nível.

Torres perde o brilho e busca uma saída

A última pausa para as datas Fifa não foi ideal para Torres, que teve uma atuação decepcionante diante da Inglaterra, antes de ser obrigado a retornar a Paris para tratar de dores no tornozelo esquerdo.

Desde seu retorno, o atacante espanhol não conseguiu recuperar seus níveis anteriores, já que não balançou as redes nas últimas cinco partidas que o Paris Saint-Germain disputou, além de perder seu lugar como titular em dois confrontos importantes diante do Manchester City e do Barcelona, começando ambas as partidas no banco de reservas.

No confronto com o Barcelona, Torres teve a oportunidade de se provar após a lesão de Ousmane Dembélé, atuando por 70 minutos, mas não trouxe a contribuição esperada, recebendo uma nota 4 de 10 nas avaliações do site francês "Foot Mercato" para a partida.

A situação não foi muito diferente no confronto com o Olympique de Lyon, na última segunda-feira, quando o jogador se mostrou oscilante e sentiu falta da eficiência exigida diante do gol, recebendo uma nota 5 de 10, antes de a comissão técnica decidir substituí-lo por Senny Mayulu, que conseguiu mudar o rumo da partida ao marcar o gol da vantagem.

As quatro chances desperdiçadas por Torres diante de Dominik Greif, goleiro do Lyon, foram mais um indicador da queda de seu poder ofensivo, após parecer distante da versão que roubou os holofotes no início da temporada.

Apesar de essa queda ainda não representar, até agora, um grande motivo de preocupação dentro do Paris Saint-Germain, a continuidade do jejum de gols do atacante espanhol pode colocá-lo sob uma pressão crescente, especialmente diante da forte concorrência pelas posições ofensivas dentro do time.

O confronto com o Le Havre, na sexta-feira, parece ser uma oportunidade ideal para Torres quebrar seu jejum de gols e recuperar a confiança em si mesmo, principalmente porque o adversário ocupa a última posição na tabela de classificação do Campeonato Francês.

E a pergunta permanece: o atacante espanhol aproveitará essa oportunidade para encerrar a fase de queda e recuperar seu brilho, ou o início excepcional que apresentou com o Paris Saint-Germain ficará apenas como uma lembrança?