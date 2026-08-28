A loucura é um hábito parisiense: remontada nos últimos suspiros priva Ancelotti de um feito histórico

O Paris Saint-Germain privou seu anfitrião, o Lille, de conquistar uma vitória histórica, após reverter uma desvantagem de dois gols e transformá-la em um empate emocionante (2 a 2) nos momentos finais, durante a partida que reuniu as duas equipes na noite de sexta-feira no Stade Pierre-Mauroy, na abertura da segunda rodada do Campeonato Francês, em um confronto que teve emoção até o apito final.

O Lille parecia a caminho de uma vitória merecida após abrir dois gols de vantagem, antes que o atual campeão conseguisse marcar dois gols tardios por meio de Vitinha e Marquinhos, salvando um ponto precioso das garras dos donos da casa, mas dando continuidade à sangria de pontos no início da campanha em defesa de seu título.

O Lille impôs sua superioridade desde os primeiros minutos, aproveitando o evidente estado de confusão na defesa do Paris Saint-Germain, e os próprios visitantes quase abriram o placar aos cinco minutos, quando Ferran Torres ficou cara a cara com o gol, mas a intervenção do goleiro Berke Özer atrapalhou o lance, antes de um chute de Achraf Hakimi acertar a trave direita.

O Lille respondeu rapidamente e começou a ameaçar o gol de Safonov por meio de Olivier Giroud, Ethan Mbappé e Félix Correia, até chegar o momento decisivo aos 21 minutos, quando Giroud deu um passe magnífico por trás da defesa parisiense, que chegou a Hakon Haraldsson, que disparou um chute forte para dentro das redes, marcando a vantagem dos donos da casa.

O Paris Saint-Germain tentou reagir, mas apareceu abaixo de seu nível, diante da ausência de Ousmane Dembélé e João Neves, e da incapacidade de Ferran Torres de repetir sua atuação de destaque na primeira rodada, enquanto o Lille manteve sua solidez defensiva e saiu do primeiro tempo com vantagem por um gol a zero.

Com o início do segundo tempo, Luis Enrique agiu rápido e colocou Kvaratskhelia no lugar de Doué, e o desempenho do Paris foi melhorando gradualmente, com a equipe começando a recuperar a bola em zonas avançadas, mas seu domínio não se converteu em chances reais, com exceção de tentativas limitadas do georgiano e de Vitinha.

E, enquanto o Lille recuava sob a pressão do atual campeão, conseguiu desferir um novo golpe aos 84 minutos, depois que Giroud passou a bola para Dylan Bakola, o novo reforço que penetrou pelo meio e disparou um belo chute de esquerda que morreu no ângulo distante, fazendo parecer que os três pontos já estavam no cofre dos donos da casa.

Mas o Paris se recusou a se render, e a virada começou nos acréscimos, depois que Vitinha disparou um chute impressionante aos 45+1 do segundo tempo, com o qual reduziu a diferença, antes de enviar aos 45+5 do segundo tempo um cruzamento preciso que Marquinhos recebeu de cabeça e mandou para o fundo das redes, arrancando o empate em um dos finais mais emocionantes da rodada.

Com esse empate, o Paris Saint-Germain falhou em conquistar a vitória em suas duas primeiras partidas no Campeonato Francês pela primeira vez desde a temporada 2020-2021, enquanto o Lille desperdiçou uma vitória que estava em suas mãos até os últimos minutos, depois de estar a poucos instantes de derrubar o atual campeão.