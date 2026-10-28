Uma noite louca de gols contra e viradas na nona rodada do Campeonato Italiano. Em Veneza, a Inter não precisou de seus atacantes, já que a defesa dos donos da casa lhe presenteou com uma vitória estranha por 2 a 0, com dois gols contra em dois minutos; e, em Milão, os dois gols de Fadio Sissé se transformaram em pesadelo depois que o Bologna reverteu a desvantagem e conquistou uma vitória avassaladora por 4 a 2, com um gol contra fatal e dois gols em apenas 60 segundos.

Com esses resultados, a Inter assumiu a liderança da tabela do Calcio com 25 pontos, enquanto o Milan caiu para a quinta posição, com 18 pontos.

Presentes fatais dão à Inter uma vitória estranha!

A Inter de Milão conquistou uma vitória estranha e emocionante fora de casa diante do Venezia pelo placar de 2 a 0. Apesar do domínio da Inter no desenrolar da partida, a decisão demorou até os minutos finais e veio com um sabor de comédia sombria protagonizada pela defesa do Venezia.

A Inter abriu o placar aos 80 minutos, com um gol contra marcado pelo zagueiro do Venezia Matías Moreno, que mandou a bola na própria meta por engano.

Não se passaram mais do que dois minutos até que o mesmo roteiro se repetisse: seu companheiro Ridouane Hallhal acrescentou o segundo gol da Inter com outro gol contra na meta de seu próprio time, aos 82 minutos.

O Venezia tentou remediar a situação, mas o tempo não ajudou os donos da casa, e a Inter saiu com três pontos preciosos graças aos presentes gratuitos da defesa adversária, na vitória mais estranha desta temporada no Calcio.

Virada maluca: 60 segundos que mudaram tudo

Em uma partida dramática e inacreditável, o Bologna virou o jogo contra o anfitrião Milan e transformou a desvantagem de 2 a 1 em uma emocionante vitória por 3 a 2.

A partida começou com emoção logo cedo, com o Bologna abrindo o placar por meio de Samuel Mbangula aos 8 minutos, após um passe de Nadir Zortea (0 a 1).

O Milan respondeu com força por meio de seu craque Fadio Sissé, que empatou aos 14 minutos, antes de o mesmo jogador voltar a marcar o segundo gol aos 27 minutos, após a entrada de Fikayo Tomori, dando aos rossoneri a chance de encerrar o primeiro tempo em vantagem.

No segundo tempo, a partida virou de cabeça para baixo em um minuto louco. Aos 61 minutos, o zagueiro do Milan Davide Bartesaghi marcou um gol contra na meta de seu próprio time por engano, presenteando o Bologna com o empate.

O Milan não teve tempo de respirar, até que veio o golpe nocaute aos 62 minutos, quando Samuel Mbangula voltou a marcar para assinar seu doblete pessoal, após um passe de Juan Miranda, dando ao Bologna a vantagem.

Apesar das tentativas desesperadas do Milan de reagir nos minutos restantes, a equipe não conseguiu decifrar o código da defesa do Bologna, sofrendo uma derrota chocante em casa e desperdiçando a vantagem construída com os dois gols de Sissé, enquanto o Bologna conquistava uma virada que ficará marcada na memória.

O tiro de misericórdia e o quarto gol do Bologna vieram aos 86 minutos, quando o brilhante Samuel Mbangula carimbou o hat-trick histórico, após um passe decisivo bem trabalhado de seu companheiro Jens Odgaard, encerrando as esperanças de reação do Milan e transformando a virada em um festival de gols em San Siro.



