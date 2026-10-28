Noite de loucura para os gols contra e as viradas na nona rodada do Campeonato Italiano. Em Veneza, a Inter não precisou de seus atacantes, já que a defesa dos donos da casa presenteou o clube com uma vitória estranha por 2 a 0, com dois gols contra em dois minutos. Já em Milão, os dois gols de Fodé Sissé se transformaram em pesadelo depois que o Bologna reverteu sua desvantagem em uma vitória avassaladora por 4 a 2, com um gol contra fatal e dois gols em apenas 60 segundos.

Com esses resultados, a Inter assumiu a liderança da classificação do Calcio com 25 pontos, enquanto o Milan caiu para a quinta colocação, com 18 pontos.

Presentes fatais dão à Inter uma vitória estranha!

A Inter de Milão conquistou uma vitória estranha e emocionante fora de casa diante do Venezia, pelo placar de 2 a 0. Apesar do domínio da Inter no decorrer da partida, a definição demorou até os minutos finais e veio com um sabor de comédia sombria por parte da defesa do Venezia.

A Inter abriu o placar aos 80 minutos, com um gol contra marcado pelo zagueiro do Venezia, Matías Moreno, em seu próprio gol por engano.

Não se passaram mais que dois minutos até que o mesmo roteiro se repetisse: seu companheiro Ridwan Halhal ampliou para a Inter com outro gol contra, nas redes de sua própria equipe, aos 82 minutos.

O Venezia tentou remediar a situação, mas o tempo não ajudou os donos da casa, e a Inter saiu com três pontos preciosos graças aos presentes gratuitos da defesa adversária, na vitória mais estranha desta temporada no Calcio.

Virada de loucura: 60 segundos que mudaram tudo

Em uma partida dramática e inacreditável, o Bologna virou o jogo sobre o anfitrião Milan e transformou sua desvantagem de 2 a 1 em uma emocionante vitória por 3 a 2.

A partida começou com emoção logo cedo: o Bologna abriu o placar por meio de Samuel Mbangula, aos 8 minutos, após um passe de Nadir Zortea (0 a 1).

O Milan respondeu com força através de seu astro Fodé Sissé, que empatou aos 14 minutos, antes de o mesmo jogador voltar e marcar o segundo gol aos 27 minutos, após a entrada de Fikayo Tomori, dando aos rossoneri a chance de encerrar o primeiro tempo em vantagem.

No segundo tempo, a partida virou de cabeça para baixo em um minuto de loucura. Aos 61 minutos, o zagueiro do Milan, Davide Bartesaghi, marcou um gol contra nas redes de sua própria equipe por engano, presenteando o Bologna com o empate.

O Milan não teve tempo de respirar, até que veio o golpe nocaute aos 62 minutos, quando Samuel Mbangula voltou a marcar, assinando seu segundo gol pessoal após um passe de Juan Miranda, dando a vantagem ao Bologna.

Apesar das tentativas desesperadas do Milan de reagir nos minutos restantes, a equipe não conseguiu decifrar a defesa do Bologna, sofrendo uma derrota chocante em casa e desperdiçando a vantagem construída pelos dois gols de Sissé, enquanto o Bologna conquistava uma virada que ficará gravada na memória.

O tiro de misericórdia e o quarto gol do Bologna vieram aos 86 minutos, quando o brilhante Samuel Mbangula carimbou o hat-trick histórico, após um passe decisivo e preciso de seu companheiro Jens Odgaard, encerrando as esperanças de reação do Milan e transformando a virada em um festival de gols em San Siro.



