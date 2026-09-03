O Real Madrid enviou à União Europeia de Futebol a lista de jogadores inscritos para disputar a Liga dos Campeões da Europa, e o nome de Ferland Mendy não constava nela.

O jornal Marca noticiou que o lateral-esquerdo francês ficou de fora da lista do Merengue para abrir espaço ao recém-chegado Sergio Martínez.

A inclusão do jogador, contratado recentemente junto ao Racing, pode representar uma solução para o Real Madrid antes de sua estreia na mais forte das competições de clubes da Europa, marcada para a próxima terça-feira diante de seu visitante, a Internazionale.

Nessa partida, José Mourinho não poderá contar com o trio Arda Güler, Camavinga e Bernardo Silva por suspensão, e a situação de emergência se agrava devido às dúvidas em torno da condição física de Tchouaméni, que não entrou em nenhuma lista ao longo da temporada e também não disputou os jogos de preparação por causa de uma misteriosa lesão muscular; além disso, pairam dúvidas sobre a condição de jogo de Thiago Pitarch.

Assim, Sergio Martínez poderá disputar sua primeira partida na Liga dos Campeões apenas cinco dias após ter sido incluído em sua primeira lista como jogador do Real Madrid. Embora o Real Madrid tenha contratado Sergio Martínez inicialmente junto ao Racing para reforçar o elenco do Castilla, ele treinou esta semana sob o comando de José Mourinho e deixou uma boa impressão no treinador merengue, assim como nos jogadores do time principal.

Já em relação a Mendy, ele apareceu no gramado do estádio de Valdebebas há cerca de duas semanas, mas, internamente, no Real Madrid, e levando em conta seu longo histórico de lesões, o clube age com cautela ao falar sobre a data de seu retorno às atividades. As previsões apontavam para a possibilidade de seu retorno em setembro ou outubro, segundo as datas mais otimistas, após ter passado por uma cirurgia em decorrência de uma ruptura no tendão do músculo reto femoral de sua perna direita.

A chegada de Marc Cucurella, ao lado da saída de Fran García, permite ao Real Madrid contar com duas opções na posição de lateral-esquerdo além de Carreras, especialmente porque as dúvidas sobre a capacidade física de Mendy de retornar após a cirurgia ainda persistem.

Na lista enviada pelo Real Madrid à União Europeia, além da ausência de Mendy, aparecem até oito jogadores da lista B, que são Fortea, Juan Martínez e Mario Rivas na linha defensiva; Thiago, Cestero, Lacoste e Valero no meio-campo; e Yáñez no ataque.

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